"Dochka Bossa" вышла в финал конкурса "Народ поет"

В воскресенье на сцене сразились умудренная опытом группа "Иветта Трио" и молодая группа "Dochka Bossa", которую охарактеризовали как "энергетический вихрь". Финальные состязания состоятся в последний день года, а сражаться за победу вместе с кохтлаярвесцами будет известная группа из Маарду "AlterEgo". Однако на этот раз судьбу конкурсантов решат зрители СМС-голосованием. Так что каждый сможет не просто поболеть за своих, но и помочь им достичь победы.