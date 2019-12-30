"Dochka Bossa" вышла в финал конкурса "Народ поет"

В воскресенье, 29 декабря, состоялся второй полуфинал музыкального поединка "Народ поет", организованного телеканалом ETV+ специально к зимним праздникам. Это конкурс местных музыкантов, исполняющих хиты на русском языке. Кохтла-ярвеская группа "Dochka Bossa" набрала наибольшее количество баллов и вышла в финал.
В воскресенье на сцене сразились умудренная опытом группа "Иветта Трио" и молодая группа "Dochka Bossa", которую охарактеризовали как "энергетический вихрь". Финальные состязания состоятся в последний день года, а сражаться за победу вместе с кохтлаярвесцами будет известная группа из Маарду "AlterEgo". Однако на этот раз судьбу конкурсантов решат зрители СМС-голосованием. Так что каждый сможет не просто поболеть за своих, но и помочь им достичь победы.
"Dochka Bossa" была создана полтора года назад. В составе группы ее лидер Александр Арцимовичус, вокалистка Ирина Оя, гитаристы Руслан Беляев и Михаил Кастрицкий, на барабанах - Даниил Масляков. Все музыканты уверяют, что испытали на съемках море ярких эмоций и что все, кто захочет и сможет провести этот вечер у телевизора, тоже получат хороший позитивный заряд. Начало программы 31 декабря в 20.10.