Учителя кивиылиской школы начнут забастовку 13 января, если волостная управа не восстановит директора в должности

Хотя решение об освобождении от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу было принято уже больше трех недель назад, на народном собрании, состоявшемся по инициативе местной общины в субботу, принявшие решение, по сути, впервые оказались лицом к лицу с людьми.

Есть над чем подумать

На предыдущую встречу с родителями и учителями в школу пришел только член волостного управления Инно Наур. В тот раз на Наура надавили так сильно, что он пообещал подать в отставку, если канцлер права решит, что управа ошиблась. Теперь Виктор Рауам, раньше прямолинейно защищавший свое решение, пообещал, что управа по крайней мере снова обсудит, было ли решение верным. "Сейчас я не могу сказать, каким будет решение, но это собрание навело меня на некоторые мысли и мне есть над чем подумать", - констатировал он.

Волостное собрание не будет оказывать влияния на решение волостного старейшины. Это пообещал людям председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев, который переложил всю ответственность за принятие решения на волостного старейшину. "Это решать волостной управе и возглавляющему ее старейшине", - сказал он, хотя не так давно признал, что вопрос отстранения директора школы имел политическую окраску и от этого зависело сохранение коалиции. Последнее уже некоторое время подозревали как община, оппозиция, так и местные предприниматели.

Представитель учителей Марилийс Рандмер сказала "Северному побережью", что обещание Виктора Рауама взять время на размышление по вопросу директора до конца января не является приемлемым решением. "Ведь до 15 января продлится объявленный волостным управлением конкурс с целью найти нового директора. Раз решение уволить Хейди Уусталу волостная управа приняла так быстро, то и ее восстановление в должности должно произойти быстро", - сказала она.

Рандмер сообщила, что сегодня учителя передали волостному управлению уведомление о том, что через 14 дней в школе начнется забастовка. "По состоянию на данный момент 42 учителя из 47 сообщили, что они присоединятся к забастовке", - сказала она, добавив, что если в течение этого времени Хейди Уусталу восстановят в должности директора, то заявление о забастовке заберут.

По словам Рандмер, видно, что волостное управление сейчас применяет тактику затягивания. По ее оценке, на прошедшем в субботу народном собрании учителя не услышали от властей волости ничего нового. "Неожиданным моментом, пожалуй, было то, что волостное управление и руководители волостного собрания не договорились, кто должен взять на себя ответственность за происходящее", - отметила она.