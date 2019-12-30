ОПРОС: Какой Новый год вам особенно запомнился?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Светлана АГЕЕВА: - Всегда любила этот праздник. Сколько бы тебе ни было лет, все равно ждешь чуда, надеешься, и оно случается. Что особенного? Не скажу точно, какой это был год, но не очень давно. Рождество было черным, 31 декабря с утра тоже лил дождь, а часов в девять вечера вдруг посыпались огромные красивые снежинки, засыпало весь город и стало белым-бело, засверкали огни по-иному. Мы вышли на городскую площадь в Кохтла-Ярве, и все люди бурно радовались. Потом вернулись домой и легли спать, а когда проснулись, опять все вокруг стало черно. Разве это было не чудо?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айта НОРМ: - Все-таки самые большие ожидания от праздника всегда из детства - когда Дед Мороз принесет подарки. Сейчас больше вместе с правнуками радуемся - они такие шустрые и веселые...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елена СПИЦИНА: - Новый год для нас всегда домашний праздник и все проходит традиционно: подарки под елкой, дети счастливые. Самый запоминающийся для меня лично случился восемь лет назад - муж подарил мне собаку, о которой я очень долго мечтала. Немецкую овчарку. Очень большая радость была. Она с нами и теперь живет, здравствует.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Калле ПИРК: - Вспоминается девятый класс - на Новый год я получил в подарок пластиковые лыжи, которые долго ждал и очень хотел, но так случилось, что три года подряд не было снега, поэтому даже крепления не поставили на эти лыжи.