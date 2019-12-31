Быстрый упадок сланцевой энергетики наложил отпечаток на весь уезд

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6 февраля этого года стояла мягкая зимняя погода: лежал снег и было три градуса мороза. Стремящиеся в Рийгикогу политики прилагали решающие усилия, чтобы понравиться избирателям. В Кохтла-Ярве боролись за сохранение эстоноязычной гимназии. Город Кохтла-Ярве выбрал строителя своего объекта века - спортцентра. "Зеленые" протестовали против решения Департамента окружающей среды дать шахте "Estonia" право добывать сланец до 2049 года. Старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский только что выставил на продажу свой "удобный для любви" городской кроссовер "Audi".