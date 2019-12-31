Ср, 1.01.2020
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Вопрос строительства в Кохтла-Ярве завода по производству ветрогенераторов еще не решен

В Кохтла-Ярвеском промпарке пока открыты только объекты инфраструктуры. Строительство ожидается в следующем году.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа", проводившее в нынешнем году переговоры с десятками зарубежных инвесторов, надеется, что в следующем году начнется строительство рекордного числа новых предприятий, развитие которых до сих пор тормозил банковский сектор, проявляющий особую осторожность из-за подозрений в отмывании денег.

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В выходные председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова подтвердила в медиа, что в промышленном парке в следующем году появится завод ветрогенераторов. По словам руководителя ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэта Куусмика, они действительно вели переговоры с внешним инвестором, проявившим такой интерес, однако процесс еще только в стадии подготовки, поэтому он относится к этому с умеренным оптимизмом. 

По словам Куусмика, в смысле внешних инвесторов этот год был очень урожайным, и тех, с кем ведут переговоры, в общем более 30-ти. Речь идет о предприятиях из очень многих областей деятельности. 

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