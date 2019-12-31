Вопрос строительства в Кохтла-Ярве завода по производству ветрогенераторов еще не решен

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В выходные председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова подтвердила в медиа, что в промышленном парке в следующем году появится завод ветрогенераторов. По словам руководителя ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэта Куусмика, они действительно вели переговоры с внешним инвестором, проявившим такой интерес, однако процесс еще только в стадии подготовки, поэтому он относится к этому с умеренным оптимизмом.