Вопрос строительства в Кохтла-Ярве завода по производству ветрогенераторов еще не решен

ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа", проводившее в нынешнем году переговоры с десятками зарубежных инвесторов, надеется, что в следующем году начнется строительство рекордного числа новых предприятий, развитие которых до сих пор тормозил банковский сектор, проявляющий особую осторожность из-за подозрений в отмывании денег.
В выходные председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова подтвердила в медиа, что в промышленном парке в следующем году появится завод ветрогенераторов. По словам руководителя ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэта Куусмика, они действительно вели переговоры с внешним инвестором, проявившим такой интерес, однако процесс еще только в стадии подготовки, поэтому он относится к этому с умеренным оптимизмом.