ПЕРЕДОВИЦА: В Ида-Вирумаа год выдался бурным

В уходящем году дважды проходили общереспубликанские выборы - народ выбирал новый состав Рийгикогу и своих представителей в Европейский парламент. Соответственно, немало примечательных событий в Ида-Вирумаа было связано и с выборами.

Если начать с позитивного, то с этого года начал работу в Нарве переехавший туда из Таллинна Фонд интеграции, при котором распахнуло двери совершенно новое учреждение - Дом эстонского языка. Это была реальная часть данного правительством обещания приступить к выводу рабочих мест из столицы, так как многие другие переезды такого рода оказались, скорее, трюками для отвода глаз.

Весной общереспубликанским отрицательным медийным героем стала Йыхвиская волость во главе с тогдашним старейшиной Мартином Репинским, который, очевидно, по указке партнера по коалиции Николая Осипенко начал чистку в волостной управе и ряде муниципальных учреждений, вынуждая уходить с должности опытных и уважаемых чиновников и руководителей. В то же время работала машина по созданию рабочих мест, так сказать, для своих, то есть для входящих в коалицию членов волостного собрания.

Если продолжить разговор о политиках, то признали виновным во взяточничестве и отправили в тюрьму хорошего знакомого Репинского, считающегося хозяином Нарвы политика и предпринимателя Алексея Воронова. Позднее Нарва проиграла Тарту борьбу за титул культурной столицы Европы 2024 года. И политическая деятельность Воронова сыграла свою роль в этом поражении.

Но один титул столицы (вдобавок к ежегодно достающемуся Нарве титулу осенней столицы) Ида-Вирумаа все-таки получил. Крошечная приморская деревня Аа в волости Люганузе была объявлена столицей кроссвордов, и хотя этот титул может показаться не столь значимым, как звание культурной столицы, этот факт был отмечен даже на страницах одной из ведущих ежедневных газет мира - "The New York Times".