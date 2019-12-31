ВРЕМЯ: Лисицы атакуют городские окраины

Голодных диких зверей манит птицебойня - лис привлекает доносящийся с нее запах падали. В последнее время у жителей окраин начали пропадать кошки и собаки - считается, что они стали жертвами голодных лисиц. О многочисленности лис свидетельствует то, что охотник Пяхклимяэского района Сякк, несмотря на отсутствие снега и то, что сезон охоты на лис еще даже не начался, уже отстрелял шесть лисиц. ("Põhja Kodu", 18 декабря 1939 г.)

Города вывозят лишний снег

Нарва и Йыхви уже начали вывозить снег из городов, Кохтла-Ярве примет решение о вывозе снега сегодня утром.

Йыхви вывозит снег прежде всего из центра города. "Мы за последнее время привыкли к нетрадиционным зимам, однако должны учесть, что снег - это снег и не всегда удается успеть его убрать так быстро, как хотят", - сказал помощник йыхвиского волостного старейшины Прийт-Аулис Кеслер. По его словам, крупнее, чем в городе, проблемы на междеревенских дорогах, где метель за час может все замести, а техники не так много, чтобы успеть снег отовсюду сразу убрать. Собранный в центре Йыхви снег свалят в кучи около центра культуры и интересов, и в новом году соорудят из него снежный городок.

По словам заммэра Нарвы Андрея Филиппова, нынче снега так много, что площадка, куда обычно свозят собранный в городе снег, на сегодня полна - и уже присмотрели второе и третье место, куда складировать. "К уборке города привлечены вдобавок к имеющейся технике также дополнительные силы, люди работают практически круглые сутки без отдыха и сна", - признал Филиппов, по словам которого, уборочных работ еще много.