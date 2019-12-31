Северное побережьеМнениеОПРОС: Чего ожидаете в наступающем, 2020 году? 31 декабря 2019, 0:00ОПРОС: Чего ожидаете в наступающем, 2020 году?Северное побережьеВесной 2020 года Нарвский музей откроет свою экспозицию и восточное крыло.ФОТО: Илья СмирновУчастники опроса "Северного побережья" возлагают большие надежды на 2020 год.ДОСТУПНО ДЛЯВице-канцлер отдела тюрем Прийт КАМА: Прийт Кама.ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik аала гиттАлександр ДусманМадис ТуудерМихаил КастрицкийПийа Таммприйт камаСветлана КекишеваЭдуард Зеньчик