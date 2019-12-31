Весной 2020 года Нарвский музей откроет свою экспозицию и восточное крыло.

ФОТО: Илья Смирнов

Участники опроса "Северного побережья" возлагают большие надежды на 2020 год.

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Вице-канцлер отдела тюрем Прийт КАМА: 

Прийт Кама.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik