Ср, 1.01.2020
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ОБЪЕДИНИТЕЛЬ ГОДА - Ирене Кяосаар

Ирене Кяосаар.

ФОТО: Калев Притс / шарж

Когда Ирене Кяосаар в 2017 году возглавила Фонд интеграции, это было подобно прыжку в воду вниз головой. До этого она много лет работала руководителем отдела общего образования Министерства образования и науки. Теперь она занялась совсем другой темой, хотя тоже косвенно связанной с обучением и образованием.

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Однако самым большим вызовом для Кяосаар был переезд фонда из Таллинна в Нарву. Ведь правительство вело многообещающие разговоры о том, что государственные рабочие места начнут переводить в уезды. Большая часть этих отрапортованных "трудовых побед" позднее оказалась мнимыми переездами: перемещение осуществлялось только на бумаге или его видимость создавалась иными способами.

Однако приступивший к работе в Нарве с этого года Фонд интеграции действительно перевел сюда более двадцати рабочих мест, а также нанял людей на месте. Сама Кяосаар говорила, что поначалу боялась неудач, что не найдут в достаточном количестве хороших работников и т.д. Но эти страхи оказались беспочвенными.

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