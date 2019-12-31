ОБЪЕДИНИТЕЛЬ ГОДА - Ирене Кяосаар

Когда Ирене Кяосаар в 2017 году возглавила Фонд интеграции, это было подобно прыжку в воду вниз головой. До этого она много лет работала руководителем отдела общего образования Министерства образования и науки. Теперь она занялась совсем другой темой, хотя тоже косвенно связанной с обучением и образованием.