ОБЪЕДИНИТЕЛЬ ГОДА - Ирене Кяосаар

Когда Ирене Кяосаар в 2017 году возглавила Фонд интеграции, это было подобно прыжку в воду вниз головой. До этого она много лет работала руководителем отдела общего образования Министерства образования и науки. Теперь она занялась совсем другой темой, хотя тоже косвенно связанной с обучением и образованием.
Однако самым большим вызовом для Кяосаар был переезд фонда из Таллинна в Нарву. Ведь правительство вело многообещающие разговоры о том, что государственные рабочие места начнут переводить в уезды. Большая часть этих отрапортованных "трудовых побед" позднее оказалась мнимыми переездами: перемещение осуществлялось только на бумаге или его видимость создавалась иными способами.