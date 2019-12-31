БОРЕЦ ГОДА - Ингрид Спитц

18 марта вечером, когда завершилось заседание комиссии по культуре Йыхвиского волостного собрания и член комиссии Ингрид Спитц вышла из помещения, тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский пригласил ее на разговор. В кабинете, помимо волостного старейшины, присутствовали и другие члены волостного собрания, и Репинский сделал Спитц предложение покинуть по собственному желанию должность директора Йыхвиской центральной библиотеки, пообещав выплатить ей в качестве компенсации зарплату за полгода.
Это был уже четвертый случай в запущенной властями Йыхвиской волости постыдной кампании по зачистке, которая стартовала в начале года. До Спитц аналогичную черную метку получили еще три работницы: волостной секретарь Пийа Липп, руководитель социальной службы Сирли Таммисте и заместитель руководителя волостной финансовой службы Эллу Блок.