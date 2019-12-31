Ср, 1.01.2020
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БОРЕЦ ГОДА - Ингрид Спитц

Ингрид Спитц.

ФОТО: Калев Притс / шарж

18 марта вечером, когда завершилось заседание комиссии по культуре Йыхвиского волостного собрания и член комиссии Ингрид Спитц вышла из помещения, тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский пригласил ее на разговор. В кабинете, помимо волостного старейшины, присутствовали и другие члены волостного собрания, и Репинский сделал Спитц предложение покинуть по собственному желанию должность директора Йыхвиской центральной библиотеки, пообещав выплатить ей в качестве компенсации зарплату за полгода.

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Это был уже четвертый случай в запущенной властями Йыхвиской волости постыдной кампании по зачистке, которая стартовала в начале года. До Спитц аналогичную черную метку получили еще три работницы: волостной секретарь Пийа Липп, руководитель социальной службы Сирли Таммисте и заместитель руководителя волостной финансовой службы Эллу Блок.

Спитц была первой и единственной, кто послал Репинского с его предложением куда подальше и не постеснялся сказать это публично. Тогда Репинский решил, что Спитц нанесла ущерб репутации волостного управления, поскольку осмелилась рассказать о предложении прессе, и волостная управа уволила ее по статье, без компенсации. Однако это нанесло еще один удар по и без того неважному реноме Репинского в Йыхви. В поддержку Спитц начали сбор подписей, она стала медийной героиней, которая отважилась дать отпор злому политику. Инспекция труда в итоге взыскала с волости в ее пользу зарплату за год.

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