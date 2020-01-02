2 января 2020, 14:47
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Йыхвиской школе посчастливилось найти блестящую учительницу английского языка из Бразилии
СТАТЬЮ
С осени 2017 года в Йыхвиской гимназии работает преподаватель английского языка Присцила Портес де Оливейра (31) из Бразилии. Молодая женщина признается, что хотя не может представить, чтобы она осела в каком-то месте до конца жизни, в работе преподавателем в Эстонии она находит удовлетворение и считает, что иностранцы, такие как она, могут только добавить ценности Эстонии. Это могут подтвердить и ее ученики, прогресс которых ее только радует.
- Начнем сначала. Как вы с осени 2017 года стали учителем английского языка в Йыхвиской гимназии?