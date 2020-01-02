С осени 2017 года в Йыхвиской гимназии работает преподаватель английского языка Присцила Портес де Оливейра (31) из Бразилии. Молодая женщина признается, что хотя не может представить, чтобы она осела в каком-то месте до конца жизни, в работе преподавателем в Эстонии она находит удовлетворение и считает, что иностранцы, такие как она, могут только добавить ценности Эстонии. Это могут подтвердить и ее ученики, прогресс которых ее только радует.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Я родилась в Куритибе, административном центре штата Парана, что на юге Бразилии. В 18 лет у меня появилась возможность на два года поехать учиться в языковую школу "Malvern House" в Лондоне. Я всегда стремилась за границу, чтобы обрести опыт жизни там. Родители были категорически против, поскольку в Бразилии принято, что если уж ты окончил гимназию, то должен поступить в университет. Если этого не сделать, это считается пустой тратой времени: ты лузер, у тебя нет перспектив.