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Денис Шалкаускас об эксперименте в качестве вице-мэра: я благодарен, что получил такую возможность

Эрик Гамзеев
, журналист
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В конце ноября прошлого года Денис Шалкаускас неожиданно стал вице-мэром Кохтла Ярве по вопросам культуры и образования. Продолжительность его чиновничьей карьеры составила менее полугода, так как он не мог предположить, что ее невозможно совмещать с профессиональным спортом.
В конце ноября прошлого года Денис Шалкаускас неожиданно стал вице-мэром Кохтла Ярве по вопросам культуры и образования. Продолжительность его чиновничьей карьеры составила менее полугода, так как он не мог предположить, что ее невозможно совмещать с профессиональным спортом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Около пяти месяцев являвшийся вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования Денис Шалкаускас честно признается, что не очень много знает об эстонской культуре, но все-таки находит, что у него нет повода жалеть о потраченном в этой должности времени, ведь он получил ценный опыт для дальнейшей жизни. Однако в ближайшие годы он хочет посвятить себя тому, чтобы достичь вершин в качестве бегуна, ведь спортсмену высокого уровня для этого отведен короткий период.

- Каким образом изменился ваш жизненный распорядок, когда в один прекрасный момент в конце ноября прошлого года вы оказались уже не учителем физической культуры и тренером, а заняли место в кабинете вице-мэра Кохтла-Ярве?

- Честно говоря, я не ожидал, что у вице-мэра такая нагрузка и что придется изменить образ жизни. Я и работая в школе понимал, что учителем ты являешься не только в школе, а повсюду, где бываешь. Однако на посту вице-мэра с этим приходится считаться еще больше. Ты должен поступать в соответствии с этой должностью.

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