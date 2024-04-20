Денис Шалкаускас об эксперименте в качестве вице-мэра: я благодарен, что получил такую возможность

В конце ноября прошлого года Денис Шалкаускас неожиданно стал вице-мэром Кохтла Ярве по вопросам культуры и образования. Продолжительность его чиновничьей карьеры составила менее полугода, так как он не мог предположить, что ее невозможно совмещать с профессиональным спортом.

Около пяти месяцев являвшийся вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования Денис Шалкаускас честно признается, что не очень много знает об эстонской культуре, но все-таки находит, что у него нет повода жалеть о потраченном в этой должности времени, ведь он получил ценный опыт для дальнейшей жизни. Однако в ближайшие годы он хочет посвятить себя тому, чтобы достичь вершин в качестве бегуна, ведь спортсмену высокого уровня для этого отведен короткий период.