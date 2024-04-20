Около пяти месяцев являвшийся вице-мэром Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования Денис Шалкаускас честно признается, что не очень много знает об эстонской культуре, но все-таки находит, что у него нет повода жалеть о потраченном в этой должности времени, ведь он получил ценный опыт для дальнейшей жизни. Однако в ближайшие годы он хочет посвятить себя тому, чтобы достичь вершин в качестве бегуна, ведь спортсмену высокого уровня для этого отведен короткий период.
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Денис Шалкаускас об эксперименте в качестве вице-мэра: я благодарен, что получил такую возможность
- Каким образом изменился ваш жизненный распорядок, когда в один прекрасный момент в конце ноября прошлого года вы оказались уже не учителем физической культуры и тренером, а заняли место в кабинете вице-мэра Кохтла-Ярве?