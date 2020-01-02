Животным 2020 года объявили летучую мышь

В Эстонии зарегистрировано 14 видов летучих мышей, половина из них остается в стране на зимовку. Зимнюю жизнь летучих мышей в Эстонии изучают более 70 лет, а о летних колониях известно немного.

Заинтересованные в сборе данных эстоноземельцы могут сообщать о выводящих потомство в зданиях колониях летучих мышей в Эстонский фонд природы или Департамент окружающей среды .

Торжественное мероприятие по случаю начала Года летучей мыши состоится 30 января в 18.00 в работающем при Таллиннском зоопарке Центре экологического образования. Принять участие в нем могут все желающие.