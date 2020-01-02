Животным 2020 года объявили летучую мышь

Титул "Животное года" перешел от бобра к летучей мыши. От жителей Эстонии ждут информацию о летних колониях этих животных, сообщает портал rus.err.ee.
В Эстонии зарегистрировано 14 видов летучих мышей, половина из них остается в стране на зимовку. Зимнюю жизнь летучих мышей в Эстонии изучают более 70 лет, а о летних колониях известно немного.
Заинтересованные в сборе данных эстоноземельцы могут сообщать о выводящих потомство в зданиях колониях летучих мышей в Эстонский фонд природы или Департамент окружающей среды.
Торжественное мероприятие по случаю начала Года летучей мыши состоится 30 января в 18.00 в работающем при Таллиннском зоопарке Центре экологического образования. Принять участие в нем могут все желающие.
Столица летучих мышей
Нарва - город с самой большой популяцией летучих мышей в Эстонии. В ходе исследований ученые обнаружили, что из обитающих в Эстонии 12 видов летучих мышей в нарвском Темном саду представлены девять. Причина, почему пограничный город хорошо подходит для летучих мышей, кроется в благоприятных условиях жизни: богатая насекомыми река Нарва, сумрачные парки и удобные для зимовки казематы бастионов.