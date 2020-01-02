Сб, 4.01.2020
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Рейд "Дуют все" в Йыхви: 5 из 885 водителей были нетрезвыми

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг, 2 января, в городе Йыхви и его окрестностях полицейские провели рейд "Дуют все". На трезвость проверили 885 водителей, пять из них не смогли продолжить поездку, поскольку сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал rus.err.ee.

Йыхвиское отделение полиции в соцсетях поблагодарило всех водителей, которые сели за руль трезвыми.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", - подчеркивают власти.

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