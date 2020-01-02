За неделю до нового года в Нарве еще сильнее подняли плату за занятия по интересам для взрослых

Нарвская горуправа 11 декабря приняла пакет распоряжений о повышении с 1 января 2020 года плат за обучение в школах по интересам, а также за занятия в кружках и самодеятельных коллективах Нарвского Дома детского творчества и Дома культуры "Ругодив". Как тогда писало "Северное побережье", рост должен был составить с нового года порядка 20-25 процентов, а в отдельных случаях и 50 процентов. "Последний раз плату поднимали с начала 2017 года, за это время минимальный размер оплаты труда увеличился на 24 процента, а уровень утвержденной заработной платы педагогов школ по интересам - на 64 процента", - объяснял чиновник отдела культуры Владислав Ильин.

Однако такого повышения оказалось для городской власти мало: мэр Нарвы Алексей Евграфов 23 декабря подписал новые распоряжения, которыми горуправа ввела в действие с января дополнительные повышения для взрослых учеников. Самым чувствительным оказалось повышение платы для взрослых учащихся Нарвской музыкальной школы.

Согласно предрождественскому распоряжению горуправы, плата для обучающихся в Нарвской музыкальной школе взрослых - это порядка двадцати человек - повысилась с января с 25 до 110 евро в месяц, то есть более чем в четыре раза. По предыдущему распоряжению от 11 декабря, размер этой платы предполагали повысить лишь до 40 евро.

Обучающаяся игре на фортепьяно нарвитянка Юлия Пилль констатирует, что такое огромное повышение стало плохим "поздравлением" от горуправы с Новым годом: "Конечно, мы понимали и ждали повышения оплаты, но не настолько, согласились бы и на 60 евро в месяц, но не 110".

- Поскольку для большинства взрослых такая плата не по силам, то они собираются прервать обучение, - Пилль рассказывает про настроения в музыкальной школе. - Нагрузку потеряют многие педагоги и это может отразиться на их зарплате. Ближайшая музыкальная школа, которая предлагает обучение для взрослых, находится в Йыхви, там плата для взрослых составляет 40 евро в месяц с 1 января. В принципе, можно было бы договориться с музыкальной школой города Йыхви, но не в середине учебного года, когда все нагрузки у педагогов распределены. Таким образом горуправа Нарвы поставила нас в патовую ситуацию, когда мы не можем найти удовлетворяющее нас решение в кратчайшие сроки.

На нерегулярно обновляемом веб-сайте Нарвской музыкальной школы пока нет сведений о проведенном горуправой скоропалительном повышении учебной платы - ни для детей, ни для взрослых учеников, хотя новые ставки вступили в силу с 1 января. При желании можно отыскать на сайте лишь устаревшую информацию 2018 года.

- Заглянула на сайт Таллиннской музыкальной школы, - продолжает Юлия Пилль, - там плата за месяц 70 евро, но и уроков там больше предлагают. Чем мы хуже столицы?

В отличие от Нарвской музыкальной школы, в Нарвском Доме детского творчества новое повышение плат для взрослых стало не таким сокрушительным: если в начале декабря горуправа готовила им повышение с 10-15 до 12-18 евро в месяц, в зависимости от кружка или самодеятельного коллектива, то согласно новой версии распоряжения размер месячной платы достиг 24 евро одинаково для всех взрослых учащихся.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов объяснил "Северному побережью", почему 23 декабря горуправа повторно в течение месяца занялась вопросом повышения платы для взрослых за музыкальную школу и Дом детского творчества, необходимостью привести в соответствие расходную и доходную части горбюджета 2020 года.

Бюджет был принят Нарвским горсобранием на заседании 19 декабря.