В день столетия перемирия Эстонии и Советской России президент Керсти Кальюлайд приветствовала нарвитян

В пятницу, 3 января ровно в 10.30 в разных уголках Эстонии отметили сто лет с начала перемирия в Освободительной войне между Эстонской Республикой и Советской Россией. В торжественном построении на Петровской площади Нарвы приняла участие президент республики Керсти Кальюлайд, поприветствовавшая как людей в форме, так и пришедших на площадь нарвитян.

Сто лет назад, 3 января 1920 года, в 10.30 было заключено перемирие между Эстонской Республикой и Советской Россией - военные действия прекратились до 10 января. Но и затем бои уже не были возобновлены, а 2 февраля 1920 года в Тарту стороны заключили мирный договор - война за независимость закончилась победой Эстонии.

Нынешнее торжественное мероприятие в пятницу до обеда не собрало на Петровской площади Нарвы очень уж много горожан, но зато именно это позволило пришедшим в полной мере познакомиться, пофотографироваться как с солдатами, ополченцами, спасателями, полицейскими, так и с их техникой.

Естественно, много народного внимания собрала и президент Керсти Кальюлайд: она вышла ближе к людям, когда прозвучали все речи и отыграл марш.

Неприметная, но замечательная сценка имела место тут же на площади: нарвский пенсионер Виктор, в прошлом работавший на сланцевой электростанции, подробно рассказывал своему бывшему коллеге, встреченному случайно, по какому историческому поводу проводится данное мероприятие.

- Честно говоря, я всего этого не знал, хотя и выписываю газеты, но там об этом не было написано, - признался второй мужчина корреспонденту "Северного побережья". - Я уж подумал, увидев технику, что они претендуют на российские земли, к войне готовятся, - пошутил и сам же рассмеялся неосведомленный собеседник, не захотевший назвать своего имени.

Виктор же рассказал, что, живя в Нарве, он всегда интересовался историей, читал книги, теперь же черпает информацию из интернета. Посмотреть на построение и на технику Виктор пришел с внуками.