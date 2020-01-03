В Йыхви открыта мемориальная доска в честь кавалеров ордена Креста Свободы

Мемориальное мероприятие началось в 10.30 с минуты молчания в память о перемирии - начало этой традиции было положено в 1920-х годах. Затем открыли памятную доску с именами двадцати кавалеров ордена Креста Свободы Эстонии, похороненных на кладбищах Йыхвиского кихельконда.

Незаслуженно мало внимания

- Я очень рад ее освятить, поскольку те мужчины, чьи имена указаны на мемориальной доске, отдали свою жизнь за нашу свободу, - сказал пастор йыхвиской церкви святого Михаила Пеэтер Калдур.

Командир Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги считает, что третьему января уделяется незаслуженно мало внимания по сравнению с другими государственными знаменательными датами.

- Несмотря на то, что это день, когда оружие смолкло и перемирие вступило в силу, хотя оно было сформулировано в Тартуском мирном договоре только 2 февраля. Эстония потеряла в этой войне более 6000 человек. Для больших государств и больших войн это небольшое число, но для таких маленьких государств, как Эстония, это крайне большая потеря. Если мы задумаемся, что могли бы дать Эстонии за свою жизнь эти 6000 человек, то станет понятно, что мы лишились очень многого, - сказал он.

Юхтеги добавил, что 3 января кайтселийтчики зажигают памятные свечи у подножия памятников и монументов свободы по всей Эстонии и это важное и красивое событие. К подножию йыхвиского памятника павшим в Освободительной войне свечи поставили, но из-за штормового ветра они остались незажженными.

Однако погода не помешала церемонии возложения венков. Возложением мемориального венка почтили память павших в Освободительной войне Рийгикогу, Кайтселийт, Йыхвиское волостное управление, Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Вируский батальон, Департамент полиции и погранохраны, тюремная служба и йыхвиская церковь святого Михаила.

Более четырехсот дней

Эстонская Освободительная война продолжалась 402 дня. Война началась 28 ноября 1918 года, когда войска Советской России перешли реку Нарву, и к началу 1919 года они захватили значительную часть Эстонии. Находившаяся в процессе создания эстонская армия, которую поддерживали добровольцы из Финляндии и некоторых других стран, сумела остановить атаки противника и отразить их.

С марта 1919 года область расселения эстонцев практически полностью снова находилась под контролем Эстонской Республики. В дальнейших ожесточенных сражениях Красная армия не смогла сломить сопротивление войск и народа Эстонии.

Оружие на фронтах войны смолкло 3 января 1920 года в 10.30, когда вступило в силу заключенное между Эстонией и РСФСР перемирие.