Президент Керсти Кальюлайд: в Нарве переплетаются многие особенности и характерные черты Освободительной войны

- Поддержание отношений с союзниками требует усилий и внимания от всех политиков, дипломатов и военных. В этот вопрос время за 100 лет не внесло никаких корректив. Без союзников мы не победили бы в Освободительной войне. Без союзников мы не можем и сегодня, когда здесь, на площади Пеэтри, в строю 1-й пехотной бригады стоят и британские солдаты, – сказала глава государства.

- Нарва - это, безусловно, хорошее и правильное место для того, чтобы отметить сегодняшний день. Потому что именно в Нарве переплетаются многие особенности и характерные черты Освободительной войны, - заметила президент Кальюлайд. - Нарва всегда была домом для представителей многих народов. Такой же многонациональной была отправившаяся в 1918 году на войну Эстонская народная гвардия, в которой рядом с эстонцами воевали и погибали представители всех живших в Эстонии народов - русские, немцы, евреи, шведы. Потому что манифест независимости Эстонии начинался с обращения ко всем народам Эстонии и обещал равное обращение всем гражданам, независимо от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Освободительная война стала единой победой всех жителей Эстонии. Она, как и 20 лет собственной государственности, доказала, что права и благополучие всех людей Эстонии может защитить уже сегодня свободное, независимое и демократическое Эстонское государство.