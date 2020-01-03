Министр по делам сельской жизни взял в советники бывшего старейшину Тудулинна

В сферу ответственности Андруса Тосса входят сельские организации, развитие предпринимательства, развитие сельской жизни, региональная политика и рыбоводство. "Моя работа касается прежде всего сотрудничества с организациями по развитию сельской жизни, со временем выяснится, что к этому добавится. Для меня это, безусловно, интересный вызов", - сказал он "Северному побережью".

Тосс добавил, что за свою жизнь он сменил не так много должностей. "Я провел почти 14 лет в Силах обороны, а позднее примерно столько же в самоуправлении. Поскольку теперешняя должность связана с политикой, то посмотрим, надолго ли это", - сказал он.

Тосс является беспартийным. О вступлении в EKRE, куда входит министр по делам сельской жизни Аллер, по словам Тосса, сейчас речи не было. "Это не приоритет. Работа, которую меня пригласили делать, не является политической", - отметил он.

На последних местных выборах Тосс баллотировался в составе избирательного союза "Alutaguse Heaks" в собрание Алутагузеской волости, образованной в результате объединения волостей Мяэтагузе, Тудулинна, Ийзаку, Алайыэ и Иллука. Он набрал 57 голосов, что стало шестым результатом.

Тосс сказал, что работать в Алутагузеском волостном управлении тоже было интересно, но если до конца 2018 года он занимал оплачиваемую должность помощника волостного старейшины, то в последний год был лишь членом волостной управы.

Андрус Тосс также занимается фермерством в окрестностях Тудулинна. "Сейчас это большей частью ложится на плечи моей спутницы жизни, поскольку я сам теперь большую часть времени нахожусь в Таллинне", - отметил он.