Сб, 4.01.2020
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Новогодняя премьера в подарок кружковцам

В новогодних спектаклях заняты самые молодые артисты театра, но на сцене они - настоящие профессионалы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Новый спектакль таллиннского Русского молодежного драмтеатра "Операция "Дед Мороз" - очередной подарок кружковцам Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников к Новому году и Рождеству. Уже девять лет эту радость преподносит им столичное НКО "Русский дом".

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Директор Дома творчества Анна Рентик утром в пятницу сильно волновалась - соберется ли аудитория, ведь в школах каникулы. Но переживала зря - к полудню зал был "под завязку", мест даже не хватило. Тем не менее домой не пришлось уходить никому - в тесноте, да не в обиде.

Встречали столичных артистов бурными аплодисментами - завсегдатаи знают, что столичные друзья всегда найдут чем удивить. Не разочаровали и нынче - привезли не только большую яркую компанию сказочных героев, но и шикарные декорации. Переступив порог тут же ощущаешь праздник.

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