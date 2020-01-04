Новогодняя премьера в подарок кружковцам

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Директор Дома творчества Анна Рентик утром в пятницу сильно волновалась - соберется ли аудитория, ведь в школах каникулы. Но переживала зря - к полудню зал был "под завязку", мест даже не хватило. Тем не менее домой не пришлось уходить никому - в тесноте, да не в обиде.