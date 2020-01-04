Новогодняя премьера в подарок кружковцам

Новый спектакль таллиннского Русского молодежного драмтеатра "Операция "Дед Мороз" - очередной подарок кружковцам Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников к Новому году и Рождеству. Уже девять лет эту радость преподносит им столичное НКО "Русский дом".
Директор Дома творчества Анна Рентик утром в пятницу сильно волновалась - соберется ли аудитория, ведь в школах каникулы. Но переживала зря - к полудню зал был "под завязку", мест даже не хватило. Тем не менее домой не пришлось уходить никому - в тесноте, да не в обиде.