Год Бетховена откроет наш человек из Санкт-Петербурга

Пеэтер Лауль - один из ярчайших пианистов с эстонскими корнями на мировых концертных площадках.

"Лауль является лауреатом нескольких международных конкурсов, в числе прочих наград он завоевал I премию на Международном конкурсе пианистов имени А.Н. Скрябина в Москве. Пеэтер Лауль - активный концертирующий пианист и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории. За последние годы Лауль исполнил все фортепианные сонаты Бетховена. Это значимая веха в биографии пианиста", - говорится на домашней странице "Eesti Kontsert".

В августе 2009 года в "Северном побережье" вышло большое интервью с Лаулем "Пианист с музыкальным именем вырос в доме Шостаковича", в котором он рассказал о своих корнях и своей связи с музыкой.

На вопрос, кого из композиторов он больше всего любит исполнять, Лауль ответил так: "Мне нравится вся немецкая и австрийская музыка. Может, больше всех нравится Шуберт, а также Вагнер. Трудно сказать, почему, ведь это два очень разных композитора. Что касается Вагнера, который сражает своей масштабностью, то в нем меня завораживает весь язык музыки.

Музыка Шуберта опять-таки абсолютно чиста и наивна, и в то же время так выразительна. Шостакович также значит для меня очень много. Отец моей матери - ленинградский музыковед Александр Должанский - защищал Шостаковича, когда его объявили врагом народа в 1948 году. Дедушка был одним из тех, кто уже в 1930-х годах начал изучать Шостаковича и писать о нем.

На собрании в 1948 году, на котором осуждали Шостаковича, мой дед неожиданно для всех начал его защищать. Шостаковича, конечно, убрали из консерватории, но он еще легко отделался. Я вырос в доме, где когда-то жил Шостакович, поэтому у меня с ним семейные узы".

О выборе профессии музыканта Лауль рассказал так: "Мне было трудно выбрать другой путь, так как все в семье были музыканты. Я музыкант в третьем поколении: мой отец - музыкант, а также мать и отец матери, ее сестра. Надо было бы очень постараться, чтобы из меня не получилось музыканта. Дома с утра до вечера звучала музыка, и я с раннего детства рос в этой атмосфере. Я всегда хотел заниматься только музыкой".

Вместе с тем Лауль отметил, что хлеб музыканта далеко не всегда сладок: "Сегодня стоит быть музыкантом в том случае, если есть очень большой талант и любовь к музыке не позволяет заниматься другим делом. Нужно учиться 20 лет, чтобы потом относительно скромно жить. Возможностей для самореализации мало.

У меня спрашивали, буду ли я направлять своих детей в музыку. Я всегда отвечаю, что сделаю это только в том случае, если у них проявится действительно большой талант и они сами этого захотят".

Серия концертов, посвященная 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, начнется с камерной музыки, прошедшей испытание временем, чтобы к годовщине дня рождения композитора в конце 2020 года достичь музыкального "высокогорья" в творчестве Бетховена.

Стоимость билета на концерт - от 10 до 12 евро.