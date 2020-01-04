ПЕРЕДОВИЦА: Ида-Вирумаа сильно сдал

Если в последние годы население Ида-Вирумаа сокращалось примерно на пару тысяч человек в год, то в прошлом году уменьшилось уже почти на пять тысяч человек. Это превзошло даже самые мрачные прогнозы. Если такой темп сокращения сохранится, то на 50000 человек население уезда уменьшится не через четверть века, а уже через 10-12 лет.

Все же хочется надеяться, что причиной прошлогоднего резкого снижения стали некие чрезвычайные обстоятельства. Не учтены ведь были те люди, которые на самом деле уже много лет не проживали там, где были прописаны. Во-вторых, такие крупные сворачивания сланцевого производства и сокращения рабочих мест, как в прошлом году, не должны бы происходить ежегодно.

И.о. исполнительного директора и специалист по развитию Ида-Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула констатирует, что хотя государство и самоуправления стараются вносить вклад в активизацию здешнего предпринимательства и в улучшение жизненной среды и во благо этого можно сделать еще многое, противостоять всеобщему притяжению больших городов все же очень трудно. Исходя из этого, было бы разумнее и экономнее учитывать постоянное сокращение населения, строя планы будущего развития и инвестиций. Но в то же время следует максимально использовать те возможности, что исходят из того, что нас тут в контексте Эстонии все еще довольно много.