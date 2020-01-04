2020 - просто красивая цифра или важный год?

2020-й наверняка не будет скучным годом. Во-первых, у нас уже давно не было скучных лет. Во-вторых, уже сама по себе необычная цифра наверняка будет присваивать постфактум всевозможные значения 2020 году как в течение последующих месяцев, так и позднее. В-третьих, о нескольких важных процессах развития у нас в начавшемся году уже известно.

Хардо Паюла любит сравнивать Эстонию с деревней на краю государства, до которой рано или поздно доходит все происходящее в столице. Не уверен, является столицей Вашингтон или Нью-Йорк, но в сжавшемся с ускорением движения информации мире она однозначно расположена в США. Кто не верит, пусть посмотрит на сегодняшних детей: даже если они не изучают в школе английский язык (что маловероятно), то в большинстве своем осваивают его к подростковому возрасту лучше, чем средний взрослый. Из англоязычного культурного пространства с центром в Соединенных Штатах Америки исходят все значительные перемены в свободном мире.

3 ноября 2020 года в США будут выбирать президента. Предвыборная кампания идет, но, несомненно, лишь набирает обороты, и главные события, повороты и сюрпризы еще впереди.

Избранный в 2016 году Дональд Трамп не развалил США и западный мир, как предсказывали три года назад многие разочарованные. В то же время президент не поднял США до высот времен Рональда Рейгана, как обещал, однако США и вместе с ними весь мир вплоть до нашей деревни на его окраине явно изменились. Оппоненты Трампа явно испытывают сильное замешательство и трудности с поиском подходящего избирателям альтернативного кандидата.

Возможно, что очень хорошие времена в экономике США продолжатся весь год, то есть до президентских выборов, и даже дольше. При низкой безработице, продолжающемся росте рынка акций и улучшении уровня жизни, а также при отсутствии устраивающего большинство избирателей кандидата в президенты от демократов велика вероятность, что Трамп будет избран вновь.

Не исключено, что в какой-то момент свою кандидатуру выдвинет на президентских выборах Хиллари Клинтон, проигравшая в прошлый раз. Результатом станет, наверное, небывало бурная схватка, но победа достанется, очевидно, все же Трампу.

Как мы видим по последним годам, Эстонии не стоит бояться второго президентского срока Трампа. Его влияние на мировые процессы продолжится в том направлении, которое нам уже знакомо.