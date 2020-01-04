2020 - просто красивая цифра или важный год?

2020 кажется красивой цифрой, не более того, но уже в начале января мы видим, что для Эстонии и всего мира год станет очень насыщенным.
2020-й наверняка не будет скучным годом. Во-первых, у нас уже давно не было скучных лет. Во-вторых, уже сама по себе необычная цифра наверняка будет присваивать постфактум всевозможные значения 2020 году как в течение последующих месяцев, так и позднее. В-третьих, о нескольких важных процессах развития у нас в начавшемся году уже известно.
Хардо Паюла любит сравнивать Эстонию с деревней на краю государства, до которой рано или поздно доходит все происходящее в столице. Не уверен, является столицей Вашингтон или Нью-Йорк, но в сжавшемся с ускорением движения информации мире она однозначно расположена в США. Кто не верит, пусть посмотрит на сегодняшних детей: даже если они не изучают в школе английский язык (что маловероятно), то в большинстве своем осваивают его к подростковому возрасту лучше, чем средний взрослый. Из англоязычного культурного пространства с центром в Соединенных Штатах Америки исходят все значительные перемены в свободном мире.
3 ноября 2020 года в США будут выбирать президента. Предвыборная кампания идет, но, несомненно, лишь набирает обороты, и главные события, повороты и сюрпризы еще впереди.
Избранный в 2016 году Дональд Трамп не развалил США и западный мир, как предсказывали три года назад многие разочарованные. В то же время президент не поднял США до высот времен Рональда Рейгана, как обещал, однако США и вместе с ними весь мир вплоть до нашей деревни на его окраине явно изменились. Оппоненты Трампа явно испытывают сильное замешательство и трудности с поиском подходящего избирателям альтернативного кандидата.
Возможно, что очень хорошие времена в экономике США продолжатся весь год, то есть до президентских выборов, и даже дольше. При низкой безработице, продолжающемся росте рынка акций и улучшении уровня жизни, а также при отсутствии устраивающего большинство избирателей кандидата в президенты от демократов велика вероятность, что Трамп будет избран вновь.
Не исключено, что в какой-то момент свою кандидатуру выдвинет на президентских выборах Хиллари Клинтон, проигравшая в прошлый раз. Результатом станет, наверное, небывало бурная схватка, но победа достанется, очевидно, все же Трампу.
Как мы видим по последним годам, Эстонии не стоит бояться второго президентского срока Трампа. Его влияние на мировые процессы продолжится в том направлении, которое нам уже знакомо.
Гораздо большие угрозы кроются в растущем напряжении в мировой экономике. Экспансивная денежная политика Европейского центробанка не привела к ожидавшемуся оживлению. Экономика Германии явно переживает стагнацию, на пользу не идет также популистская энергетическая и климатическая политика. Скачки цен акций США от одного рекорда к другому отмечают широкую инфляцию цен на имущество, что не может продолжаться бесконечно. В отношении вроде бы рыночной экономики Китая возникает все больше вопросов параллельно тому, как становится все более четким непоколебимое движение режима к еще большей авторитарности и невиданному контролю.
В принципе, сравнимый с экономическим хаосом 2009 года обвал экономики может быть вызван неожиданным кризисом в одном государстве или большом банке. Однако честно было бы добавить, что это вовсе не обязательно.
Из англоязычного культурного пространства с центром в Соединенных Штатах Америки исходят все значительные перемены в свободном мире.
Эстонии не стоит опасаться и Брекзита, который совершится к концу года. Преодолевшая тянувшуюся годами внутриполитическую неопределенность и вновь обретшая уверенность в себе Великобритания явно будет на пользу Европе и Эстонии. Хотя столица мира и находится в США, но вследствие общего англоязычного пространства она может в какой-то мере располагаться на Британских островах.
Для Эстонии мировая политика и ее напряжения станут в 2020 году ближе обычного, ведь мы входим в Совет безопасности ООН. Если еще пару дней назад невозможно было подумать, что Эстонии придется участвовать в каком-то очень остром выборе, то после пятничной атаки США на Иран кажется уже иначе.
Изменится ли что-то в российско-эстонских отношениях? Вернее было бы спросить: изменится ли что-то в отношениях между Россией и западным миром? Вряд ли. В этом контексте неважно, приедет ли Владимир Путин летом в Тарту или поссорятся ли Европа и США из-за "Nord Stream" настолько сильно, что Россия сможет быть довольна. В целом именно экономические отношения между Россией и Западом настолько глубоко парализованы, что даже маленькие сдвиги в лучшую сторону в украинском вопросе ничего не меняют в большой картине. Что еще важнее, большие западные страны по сути уже не особо мотивированы прилагать новые усилия в отношениях с Россией. То, что есть, является статус-кво.
Все это - процессы, на которые Эстония повлиять не может. Лучшее, что мы можем сделать, это сохранять трезвый взгляд на мир, быть самокритичными и находчивыми.