Председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст получает республиканскую известность и становится героем юмористической передачи, после того как в одиночестве 5 марта в восемь утра проводит заседание волостного собрания, на котором в одиночку голосует против стоявшего на повестке дня вотума недоверия самому себе и волостному старейшине Мартину Репинскому.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik