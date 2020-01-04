Северное побережьеМнениеВажнейшие события в Ида-Вирумаа в 2019 году 1 4 января 2020, 14:18Важнейшие события в Ида-Вирумаа в 2019 годуЯнварь, февраль, мартСеверное побережьеПредседатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст получает республиканскую известность и становится героем юмористической передачи, после того как в одиночестве 5 марта в восемь утра проводит заседание волостного собрания, на котором в одиночку голосует против стоявшего на повестке дня вотума недоверия самому себе и волостному старейшине Мартину Репинскому.ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik2019 год в Ида-Вирумаа был богат на события, которые получили широкий резонанс во всем государстве.ДОСТУПНО ДЛЯЯНВАРЬВыясняется, что за 2018 год население Ида-Вирумаа уменьшилось на 2173 человека. По данным регистра народонаселения, по состоянию на 1 января в Ида-Вирумаа проживало 140389 человек. 1 события в Ида-Вирумаа