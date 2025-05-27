ПЕРЕДОВИЦА В новом коалиционном соглашении ничего нового для Ида-Вирумаа нет

Правда, утверждают, что некоторые ранее начатые вещи продолжатся. В не самые лучшие времена можно порадоваться и этому, однако другой вопрос, сохранится ли это чувство, когда приступят от обобщенных обещаний к конкретным делам.

Но, во всяком случае, эта коалиция обещает, что для поддержки и укрепления эстонского языка и эстонского настроя будут поддерживать происходящие в Ида-Вирумаа культурные мероприятия. В каком объеме - этот вопрос требует уточнения.

Продолжат также переход на обучение на эстонском языке в основной школе, а в 2025 году его распространят также на профессиональное образование. Продолжат выделение зарплатного пособия владельцам ида-вируских школ, чтобы платить зарплату преподающим на эстонском языке учителям и опорным специалистам до 2030 года. Последнее обещано в коалиционном соглашении аж два раза.

О том, что Силы обороны планируют создать в Нарве свою постоянную базу, где будут размещены до 200 служащих Сил обороны, стало известно около месяца назад. В коалиционном соглашении это изложено следующим образом: "Для гарантии безопасности и чувства уверенности мы создадим постоянное присутствие Сил обороны в Нарве". Указан также срок - 2028 год. Кроме того, на восточной границе обещают покрыть техническим мониторингом всю реку Нарва.

Написано, что сланцевые электростанции будут поддерживать в рабочем состоянии, пока не будут готовы новые управляемые мощности. Это важно.