Пн, 6.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОПРОС: Каковы ваши ожидания от наступившего года?

ФОТО: assol-club.net

2020 год наступил. Что мы ждем от него?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Айли ЗАМАХОВА:

- Чтобы в Йыхви наконец-то доделали променад - шли пешком с городского бала 29 декабря, это был ужас. А главное - всем хотелось бы пожелать здоровья, не унывать и чтобы ничего огорчительного не случалось.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрес НООЛЕ:

- В принципе и в прошлом году ничего плохого не было, но если о личном, то хочется постараться больше уделить внимания спорту - самому пробежать пару полумарафонов или "десяток".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сулев РЕЭЛО:

- Самое большое желание - чтобы в нашей стране стало меньше бюрократии, ее сейчас, мягко говоря, многовато. Но боюсь, что это слишком смелые ожидания.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Николай МОРОЗОВ: 

- Чтобы пенсию побольше подняли и не увеличивали налоги, а то, как обычно бывает, в одном месте добавят, в другом снимут. Легче жить все равно не становится. Радуюсь, предвкушая встречи с близкими людьми - скоро поеду на историческую родину, в Беларусь. Жду хорошего урожая на даче - очень сильно она выручает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Олег КУЗНЕЦОВ: 

- В принципе, если в широком масштабе, то курс в стране правильный, но если о нашем регионе, то здесь самая большая проблема - сланцевая. Хотелось бы, чтобы правительство нашло решения и приняло какие-то действенные меры - это ведь вопрос жизни и смерти нашего региона.

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