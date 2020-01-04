ОПРОС: Каковы ваши ожидания от наступившего года?

2020 год наступил. Что мы ждем от него?
Айли ЗАМАХОВА:
- Чтобы в Йыхви наконец-то доделали променад - шли пешком с городского бала 29 декабря, это был ужас. А главное - всем хотелось бы пожелать здоровья, не унывать и чтобы ничего огорчительного не случалось.
Андрес НООЛЕ:
- В принципе и в прошлом году ничего плохого не было, но если о личном, то хочется постараться больше уделить внимания спорту - самому пробежать пару полумарафонов или "десяток".
Сулев РЕЭЛО:
- Самое большое желание - чтобы в нашей стране стало меньше бюрократии, ее сейчас, мягко говоря, многовато. Но боюсь, что это слишком смелые ожидания.
Николай МОРОЗОВ:
- Чтобы пенсию побольше подняли и не увеличивали налоги, а то, как обычно бывает, в одном месте добавят, в другом снимут. Легче жить все равно не становится. Радуюсь, предвкушая встречи с близкими людьми - скоро поеду на историческую родину, в Беларусь. Жду хорошего урожая на даче - очень сильно она выручает.
Олег КУЗНЕЦОВ:
- В принципе, если в широком масштабе, то курс в стране правильный, но если о нашем регионе, то здесь самая большая проблема - сланцевая. Хотелось бы, чтобы правительство нашло решения и приняло какие-то действенные меры - это ведь вопрос жизни и смерти нашего региона.