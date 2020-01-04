Пн, 6.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

На день рождения "SDparty" приедет популярный диджей из России ЦветкоFF

Илья Тельнов и творческая команда создателей "SDparty".

ФОТО: Частный архив

11 января в 17.00 в зале Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников состоится праздничный танцевальный вечер по случаю восьмого дня рождения молодежного портала "SDparty". Почему это событие отмечается так громко, а дискотеку с нетерпением ждут сотни юношей и девушек? Об этом и предпраздничных заботах поведал лидер именинников Илья Тельнов.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Восемь лет - это уже достаточно солидная история, учитывая, что речь идет о проекте, который начался и до сих пор развивается благодаря инициативной и креативной молодежи. Работа по созданию "Молодежных новостей" для всех членов команды - хобби. Как вам удается столько лет удержаться на плаву? 

- Как и в самом начале - все держится на энтузиазме. Стараемся побывать на всех региональных мероприятиях в молодежной среде и с удовольствием рассказываем и показываем происходящее в регионе. Главная задача - поддержать творческую талантливую молодежь, показать, как много у нас происходит интересного, много думающей, активной молодежи, которая хочет и может творить. Именно поэтому все выходные готовы носиться с камерой наперевес из одного Дома культуры в другой, от стадиона в спортивный холл и обратно, чтобы продемонстрировать всей Эстонии, что в Ида-Вирумаа совсем не скучно жить. Стараемся также дать возможность проявить способности и подрастающему поколению, привлекая к репортажам заинтересованных школьников.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ