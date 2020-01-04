На день рождения "SDparty" приедет популярный диджей из России ЦветкоFF

11 января в 17.00 в зале Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников состоится праздничный танцевальный вечер по случаю восьмого дня рождения молодежного портала "SDparty". Почему это событие отмечается так громко, а дискотеку с нетерпением ждут сотни юношей и девушек? Об этом и предпраздничных заботах поведал лидер именинников Илья Тельнов.
- Восемь лет - это уже достаточно солидная история, учитывая, что речь идет о проекте, который начался и до сих пор развивается благодаря инициативной и креативной молодежи. Работа по созданию "Молодежных новостей" для всех членов команды - хобби. Как вам удается столько лет удержаться на плаву?