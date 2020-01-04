На день рождения "SDparty" приедет популярный диджей из России ЦветкоFF

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Восемь лет - это уже достаточно солидная история, учитывая, что речь идет о проекте, который начался и до сих пор развивается благодаря инициативной и креативной молодежи. Работа по созданию "Молодежных новостей" для всех членов команды - хобби. Как вам удается столько лет удержаться на плаву?

- Как и в самом начале - все держится на энтузиазме. Стараемся побывать на всех региональных мероприятиях в молодежной среде и с удовольствием рассказываем и показываем происходящее в регионе. Главная задача - поддержать творческую талантливую молодежь, показать, как много у нас происходит интересного, много думающей, активной молодежи, которая хочет и может творить. Именно поэтому все выходные готовы носиться с камерой наперевес из одного Дома культуры в другой, от стадиона в спортивный холл и обратно, чтобы продемонстрировать всей Эстонии, что в Ида-Вирумаа совсем не скучно жить. Стараемся также дать возможность проявить способности и подрастающему поколению, привлекая к репортажам заинтересованных школьников.