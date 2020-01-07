Вт, 7.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В Ида-Вирумаа в экстренной помощи больше всего нуждаются жители Йыхви

Для центра тревоги самым загруженным днем обычно является 1 января - тогда работы хватает как скорой помощи, так и полиции.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В прошлом году больше всего звонков на номер экстренной помощи сделали жители Йыхви и Нарва-Йыэсуу, меньше всего звонков на тысячу жителей поступило из волости Алутагузе.

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Если в Йыхви в прошлом году на тысячу жителей сделали 472 звонка по номеру экстренной помощи центра тревоги 112 (Нарва-Йыэсуу с 470 звонками уступил совсем немного), то в волостях Алутагузе и Тойла, где в помощи нуждались реже всего, эти цифры были соответственно 259 и 305.

Старый номер полиции закроется

Хотя прежний номер вызова полиции 110 уже много лет назад заменили общим номером экстренной помощи 112, многие люди по-прежнему склонны звонить по старому номеру. Если до сих пор звонок на номер 110 автоматически соединяли с центром тревоги, то с 1 марта этого года этот номер больше работать не будет. Так завершится переход на единый номер экстренной помощи.

Набирающие старый короткий номер полиции 110 с 1 марта услышат автоматическое оповещение на двух языках о том, что номер закрыт и следует набрать номер 112. В Идаском регионе для вызова полиции старый короткий номер в прошлом году набрали почти 5000 раз. Центр тревоги просит людей оповестить об изменении своих близких.

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