Претендентки на звание спортсменки года Ида-Вирумаа представляют стрельбу, тхэквондо и сумо

Восемь членов правления Ида-Вирумааского союза спорта выбрали трех номинантов на звание лучшего спортсмена и спортсменки, победителей объявят 15 января на церемонии в Мяэтагузеском народном доме.
Номинанты на звание лучших спортсменов Ида-Вирумаа
Мужчины: Михаил Куштейн (гребля, Нарва), Эрик Рейнбок (вольная борьба, Кохтла-Ярве), Андрей Михайлов (стрельба, Нарва)
Женщины: Анжела Воронова (стрельба, Нарва), Инга Палу (тхэквондо, Силламяэ), Влада Степанова (сумо, Нарва)
Юноши: Глеб Карпенко (велосипедный спорт, Нарва-Йыэсуу), Борис Ступкин (самбо, дзюдо, Кохтла-Ярве), Демид Солодов (плавание, Нарва)
Девушки: Екатерина Миротворцева (легкая атлетика, Силламяэ), Пиппи-Лотта Энок (легкая атлетика, Йыхви), Александра Моисеева (стрельба, Нарва)
Лучшие
Команда: женская команда хоккейного клуба "Everest" (хоккей с шайбой, Кохтла-Ярве)
Ветеранка: Надежда Полякова (Нарвский клуб ветеранов спорта)
Ветеран: Валерий Федюшин (Нарвский клуб ветеранов спорта)
Спортивная семья: Муруталу-Аас (Ийзаку)