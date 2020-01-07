Претендентки на звание спортсменки года Ида-Вирумаа представляют стрельбу, тхэквондо и сумо

Одной из номинанток на звание лучшей спортсменки Ида-Вирумаа является Инга Палу, которая завоевала бронзовую медаль как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы по тхэквондо. На этом снимке она запечатлена вместе с тренером Игорем Александровым на состоявшейся год назад церемонии чествования лучших спортсменов Ида-Вирумаа, где она заняла второе место вслед за лыжницей Татьяной Маннима за достижения в 2018 году.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik