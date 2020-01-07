Вт, 7.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Претендентки на звание спортсменки года Ида-Вирумаа представляют стрельбу, тхэквондо и сумо

Одной из номинанток на звание лучшей спортсменки Ида-Вирумаа является Инга Палу, которая завоевала бронзовую медаль как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы по тхэквондо. На этом снимке она запечатлена вместе с тренером Игорем Александровым на состоявшейся год назад церемонии чествования лучших спортсменов Ида-Вирумаа, где она заняла второе место вслед за лыжницей Татьяной Маннима за достижения в 2018 году.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На звание лучшего спортсмена и спортсменки Ида-Вирумаа минувшего года претендуют в основном представители таких видов спорта, которые не избалованы вниманием широкой общественности.

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Восемь членов правления Ида-Вирумааского союза спорта выбрали трех номинантов на звание лучшего спортсмена и спортсменки, победителей объявят 15 января на церемонии в Мяэтагузеском народном доме.

Номинанты на звание лучших спортсменов Ида-Вирумаа

Мужчины: Михаил Куштейн (гребля, Нарва), Эрик Рейнбок (вольная борьба, Кохтла-Ярве), Андрей Михайлов (стрельба, Нарва)

Женщины: Анжела Воронова (стрельба, Нарва), Инга Палу (тхэквондо, Силламяэ), Влада Степанова (сумо, Нарва)

Юноши: Глеб Карпенко (велосипедный спорт, Нарва-Йыэсуу), Борис Ступкин (самбо, дзюдо, Кохтла-Ярве), Демид Солодов (плавание, Нарва)

Девушки: Екатерина Миротворцева (легкая атлетика, Силламяэ), Пиппи-Лотта Энок (легкая атлетика, Йыхви), Александра Моисеева (стрельба, Нарва)

Лучшие

Команда: женская команда хоккейного клуба "Everest" (хоккей с шайбой, Кохтла-Ярве)

Ветеранка: Надежда Полякова (Нарвский клуб ветеранов спорта)

Ветеран: Валерий Федюшин (Нарвский клуб ветеранов спорта)

Спортивная семья: Муруталу-Аас (Ийзаку)

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