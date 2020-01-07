ПЕРЕДОВИЦА: Покупка аргументов

В прошлом году волостное управление стало закупать PR-услуги, чтобы сделать свои аргументы более убедительными, и вот теперь закуплены новые аргументы. Заказанный анализ утверждает, что намеченная с начала следующей недели учительская забастовка незаконна, поскольку у педагогов как бы отсутствует право голоса в вопросе директора школы.

Самому волостному управлению это, конечно, может казаться убедительным аргументом, однако уже сам заказ такого анализа и выдвижение его в качестве аргумента показывает, что нынешнее волостное управление общается с местной общиной с позиции силы: нечего вам тут спорить, ведь касающиеся вас вопросы решает волостное управление. И точка.

Во-вторых, пытаются сделать вид, будто с народом желают разговаривать, пригласив его представителей на очередную встречу на нынешней неделе. Однако достойно внимания, что перед переговорами размечают позиции: темами станут будущее школы и новый директор.

В таких переговорах пустота запрограммирована уже до их проведения. О чем же тогда говорить, если власть не согласна восстановить в должности директора Уусталу, хотя это одно и единственное требование коллектива школы?

И что же делать теперь с этим купленным аргументом, согласно которому учителя не имеют права бастовать в данной ситуации? Неужели в школу вызовут полицию, чтобы прекратить "незаконные" действия учителей?