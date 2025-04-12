ПЕРЕДОВИЦА Способ сомнительной ценности

Не верится, что когда они около четырех лет назад согласились баллотироваться в горсобрание в рядах соцдемов, то не знали, какие ценности представляет эта партия. Поэтому не кажется также особо искренним их разочарование в связи с тем, что соцдемы поддержали переход на эстоноязычное образование, демонтаж красных памятников, закрытие Нарвского пограничного пункта в интересах безопасности, вывод действующей в Эстонии православной церкви из-под власти поддерживающего убийства украинцев Московского патриарха и лишение граждан России права голоса на местных выборах.

Эти решения приняли сообща политики из разных партий, так как их считало верными подавляющее большинство эстонского общества. Если часть муниципальных политиков разделяют другие ценности и взгляды, то, разумеется, имеют на это право. Однако если три с половиной года их устраивало пребывание во фракции соцдемов, а за полгода до следующих выборов они демонстративно покидают ее, желая в то же время оставаться членами коалиции и совета городского предприятия, то это выглядит, скорее, как трюк с прицелом на предстоящие выборы.