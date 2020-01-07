Вт, 7.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Ищут реставратора для старой тудулиннаской церкви

Вид на старую церковь в 1905 году - самая старая из сохранившихся фотографий старой тудулиннаской церкви.

ФОТО: Карл Сарап

Проект восстановления старой деревянной церкви в Тудулинна готов, для строительства станут искать долгосрочного партнера.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Снаружи церковь, насколько возможно, будет похожа на прежнюю, - сказал руководитель НКО "Tudulinna Kultuurikants", известный пианист Лаури Вяйнмаа, сделавший восстановление старой тудулиннаской церкви своим кровным делом. - Внутри здания постараемся объединить историческое с потребностями сегодняшнего дня. Появится сцена с необходимым освещением, помещения колокольни для выступающих и нашего НКО, а на верхнем этаже - экспозиция. Оттуда будет открываться красивый вид. На нижнем этаже расположатся кроме зала туалет и гардероб для посетителей, на балконе разместится музейная экспозиция. Мы восстановим также каменную ограду вокруг церкви.

Все это подробно отражено в проекте реставрации, представленном в конце ноября в ТОО "Zoroaster".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ