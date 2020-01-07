Ищут реставратора для старой тудулиннаской церкви

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- Снаружи церковь, насколько возможно, будет похожа на прежнюю, - сказал руководитель НКО "Tudulinna Kultuurikants", известный пианист Лаури Вяйнмаа, сделавший восстановление старой тудулиннаской церкви своим кровным делом. - Внутри здания постараемся объединить историческое с потребностями сегодняшнего дня. Появится сцена с необходимым освещением, помещения колокольни для выступающих и нашего НКО, а на верхнем этаже - экспозиция. Оттуда будет открываться красивый вид. На нижнем этаже расположатся кроме зала туалет и гардероб для посетителей, на балконе разместится музейная экспозиция. Мы восстановим также каменную ограду вокруг церкви.