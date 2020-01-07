Вт, 7.01.2020
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Люганузе требует поспешить со строительством центра здоровья

В центре здоровья первичного уровня будут действовать четыре семейных врача. Кроме праксиса семейных врачей помещения тут получат служба домашнего медсестринства, физиотерапия, акушер, социальный работник и психолог.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хотя Люганузеская волость и подгоняет строителя Кивиылиского центра здоровья, требуя скорейшего завершения работ, но штраф за превышение срока брать не будет.

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Выполняемое при поддержке государства строительство центра здоровья первичного уровня в Кивиыли должно было закончиться осенью этого года, но по просьбе строителя было перенесено на конец года. Пока здание еще не в том состоянии, чтобы волость согласилась принять объект; волость подгоняет строителя, чтобы последние работы были выполнены и все недочеты ликвидированы.

- На данный момент не складывается впечатления, что все строительные работы закончены, но, по сути, большая часть работ все же выполнена, осталось закончить последние работы и произвести уборку, что не должно потребовать много времени. В то же время мы не готовы принять здание в теперешнем его состоянии и требуем, чтобы все было сделано, - сказал люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам, отметив, что строителю они отправили меморандум, но каких-то штрафных санкций, по крайней мере пока, не планируют.

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