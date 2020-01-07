Люганузе требует поспешить со строительством центра здоровья

Хотя Люганузеская волость и подгоняет строителя Кивиылиского центра здоровья, требуя скорейшего завершения работ, но штраф за превышение срока брать не будет.
Выполняемое при поддержке государства строительство центра здоровья первичного уровня в Кивиыли должно было закончиться осенью этого года, но по просьбе строителя было перенесено на конец года. Пока здание еще не в том состоянии, чтобы волость согласилась принять объект; волость подгоняет строителя, чтобы последние работы были выполнены и все недочеты ликвидированы.