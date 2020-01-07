Вт, 7.01.2020
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Коренной ида-вируский футболист отправляется в таллиннский "Калев"

27-летний Танель Тамберг в этом году будет играть за таллиннский "Калев".

ФОТО: "Калев" (Таллинн)

Уроженец Тойла 27-летний Танель Тамберг, последние семь лет игравший в эстонской лиге мастеров за "Нарва-Транс", с этого сезона продолжит карьеру в таллиннском "Калеве".

Тамберг, для которого прошлый сезон оказался довольно травматичным, участвовал в 20 встречах лиги мастеров. Тамберг - универсальный защитник, играющий как в центральной защите, так и на левом и правом краю. В разных возрастных классах Тамберг входил также в молодежные сборные Эстонии. 

Вместе с Тамбергом в таллиннский "Калев" перешел игравший два последних сезона в "Трансе" таллиннец - нападающий Эдуард Головлев. В первой половине прошлого сезона он проходил срочную службу в Силах обороны, а по возвращении забил в 19 играх лиги мастеров семь голов.

Если "Нарва-Транс" занял в прошлом году в лиге мастеров шестое место, то таллиннский "Калев" - восьмое. Руководят "Калевом" именитые эстонские футболисты: президентом является играющий в итальянской высшей лиге Рагнар Клаван, исполнительным руководителем - Йоэль Линдпере, а главным тренером - Александр Дмитриев. Линдпере и Дмитриев много лет входили в основной состав эстонской национальной сборной.

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