Коренной ида-вируский футболист отправляется в таллиннский "Калев"

Тамберг, для которого прошлый сезон оказался довольно травматичным, участвовал в 20 встречах лиги мастеров. Тамберг - универсальный защитник, играющий как в центральной защите, так и на левом и правом краю. В разных возрастных классах Тамберг входил также в молодежные сборные Эстонии.

Вместе с Тамбергом в таллиннский "Калев" перешел игравший два последних сезона в "Трансе" таллиннец - нападающий Эдуард Головлев. В первой половине прошлого сезона он проходил срочную службу в Силах обороны, а по возвращении забил в 19 играх лиги мастеров семь голов.