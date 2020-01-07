ОДИН ВОПРОС: Согласна ли церковь пустить на свою землю игровую площадку?

Поскольку Йыхвиская волость не смогла договориться с собственником по вопросу пользования землей под игровой площадкой по Раквере, 6, волостное управление планирует начать переговоры с Йыхвиским приходом св. Михаила ЭЕЛЦ, чтобы установить новую игровую площадку на территории между бывшим лимонадным заводом и церковью.
Пастор Йыхвиского прихода св. Михаила ЭЕЛЦ ПЕЭТЕР КАЛДУР:
- Волостной старейшина Макс Каур уже несколько недель назад спросил у меня, не хочет ли церковь купить землю, на которой сейчас находится игровая площадка. Я сказал, что церковь не хочет ее покупать, у нас и своей земли много.
В принципе, я не против строительства игровой площадки на нашей земле, но, и я сказал это также волостному старейшине, мы хотим хотя бы увидеть какой-нибудь эскизный проект, что она из себя представляет. Что касается того, передать эту землю в пользование бесплатно или нет, то, в принципе, волость ведь может платить нам небольшую арендную плату или оказывать взамен какую-нибудь услугу. Но это вопрос переговоров.