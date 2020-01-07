Ученица Кохтла-Ярвеской гимназии попала в научную телепередачу "Rakett 69"

Из ста кандидатов тридцать самых смекалистых получили возможность продемонстрировать свои навыки в научном лабиринте, где нужно было решить четыре разных задачи. Пятнадцать лучших пробились в передачу, которая начнет десятый телесезон.

Три лучших участника состязания смогут свободно выбрать учебное место в Тартуском университете, Таллиннском университете или Таллиннском техническом университете, а победителя передачи ждет главный приз - научная стипендия в размере 10000 евро.