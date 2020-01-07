Ученица Кохтла-Ярвеской гимназии попала в научную телепередачу "Rakett 69"

Ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Дарья Гужовская стала единственной представительницей Ида-Вирумаа, пробившейся из числа ста желающих в популярную научную передачу "Rakett 69" канала "ETV".
Из ста кандидатов тридцать самых смекалистых получили возможность продемонстрировать свои навыки в научном лабиринте, где нужно было решить четыре разных задачи. Пятнадцать лучших пробились в передачу, которая начнет десятый телесезон.
Три лучших участника состязания смогут свободно выбрать учебное место в Тартуском университете, Таллиннском университете или Таллиннском техническом университете, а победителя передачи ждет главный приз - научная стипендия в размере 10000 евро.
Участников передачи разделят на команды из пяти человек, которые будут состязаться друг с другом в решении практических научных задач на протяжении десяти передач. Финал состоится весной.