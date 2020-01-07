ВРЕМЯ: На Чудском разметят границу

Первый пояс еловых вех установят в качестве предупреждения за 500 метров до линии границы. Аналогичным способом предупредят своих рыбаков о приближении к границе и пограничники Советского Союза.

На нашей стороне установка вешек начнется сразу же, как только лед на озере окрепнет. Сейчас крепкий лед есть только у берега, в центральной части озеро местами еще свободно ото льда. ("Põhja Kodu", 29 декабря 1939 г.)

Леса в окрестности Йыхви оголили

Прошлогодние сплошные рубки Центра управления государственными лесaми (ЦУГЛ) между Йыхви и Козе вызвали беспокойство жителей деревни и волостного управления: не слишком ли оголится окрестность города?

- Прямо у дороги деревья не тронуты, но если посмотреть немного дальше, то там непрерывные голые зоны, - сказал живущий в Козе Калмер Пуул, который изо дня в день ездит этой дорогой.

- Докуда вырубается лес - и какие дальше планы на эту зону? - он предполагает, что речь идет, возможно, о подготовке открытия планируемого сланцевого карьера.

- С карьером эти вырубки никак не связаны, - заверил начальник Ида-Вируского лесничества Алар Сюда, по словам которого, речь идет о плановой рубке зрелого леса. - Ничего незаконного в этом, конечно, нет; все вырубки - под двойным-тройным контролем, и список всех вырубок есть на сайте ЦУГЛ, где все могут их увидеть.

По словам Сюда, вырубки ЦУГЛ непосредственно до шоссе не выходят. "Одна лесосека, которая находится прямо у дороги на повороте, если ехать из Козе, не принадлежит ЦУГЛ, это хуторской лес".

Живущий в деревне Козе лесник Тийт Кангур сказал, что поскольку лес там достаточно старый, то препятствовать вырубке нельзя.