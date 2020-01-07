Местное самоуправление не должно нарушать школьный мир

Люганузеское волостное управление обвинило руководителя кивиылиской школы в том, что она несла политику в школу. К сожалению, политические темы - это обычное явление на школьных уроках: хотя бы на занятиях по истории, обществоведению и литературе. Каждый работник школы и разумный ученик должны иметь собственные мировоззрение и политические предпочтения.

Я согласна, что занимающий руководящую позицию человек не должен манипулировать людьми и политически влиять на них. Независимо от предпочтений, в коллективе работник может выглядеть политически нейтральным.

Школа - это место свободного мышления и свободомыслия. Недопустимо, чтобы самоуправление наносило ущерб престижу Кивиылиской 1-й средней школы. От этого страдает представление многих об ида-вирумааских учреждениях образования.

Хейди Уусталу вместе со своим коллективом создала в Кивиыли хорошую предприимчивую гимназию, что подтверждается как количеством молодых учителей, так и откликами выпускников. В школах Эстонии не хватает подрастающей смены, однако Кивиылиская 1-я средняя школа предлагает учителям возможности развития и разнообразной работы.

Здешняя община не настолько глупа, чтобы не ощущать микроклимат в учебных заведениях и позволять политическим силам манипулировать собой и, к примеру, автобусами возить себя на демонстрации. Учителя, родители, горожане сами в состоянии мобилизоваться и выступить в защиту образования и против несправедливости.

Такую же спекуляцию, какую выбрали в качестве оборонительного щита люганузеские волостные руководители, я помню со времени защиты эстонскости Кохтла-Ярвеской гимназии. Но мы действительно были заодно и боролись за права и благополучие здешних эстонских семей. Мы не были марионетками какой-то из партий.

Здешняя община не настолько глупа, чтобы не ощущать микроклимат в учебных заведениях и позволять политическим силам манипулировать собой и, к примеру, автобусами возить себя на демонстрации.

В наше время как для учащихся, так и для молодых работников очень важен престиж организации. Если неясность в Кивиылиской 1-й средней школе продлится еще месяц, то уволившие Хейди Уусталу причинят ида-вирускому образованию большой ущерб. В следующем учебном году там может уменьшиться количество поступающих как в гимназическую ступень, так и в первый класс. Да и не всякий учитель согласится связать себя со школой, где хорошего работника могут уволить в один день. Коллектив школы желает круглогодичного школьного мира.

Хотя в народе и говорится, что ни одну похлебку не едят сразу же с костра, откладывание разрешения конфликта вокруг увольнения руководителя Кивиылиской 1-й средней школы крайне вредно для местного образования и школьного микроклимата. Что из того, что Кивиылиская 1-я средняя школа вследствие глупого решения самоуправления упоминается сейчас в новостях чаще, нежели любая элитная школа Эстонии. Такая известность, скорее, отпугивает от гимназии хороших учителей и потенциальных учеников.