Регистрация на очередные бесплатные курсы эстонского языка начнется 14 января

Как и в прежние годы, записаться на курсы можно будет через сайт Фонда интеграции по адресу www.integratsioon.ee.

Всего на 46 курсов сможет записаться 736 человек.

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1 и B2, потребность в которых наиболее велика.

Курсы будут проводиться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в его районе Ахтме. В Таллинне откроется 23, в Нарве – 10, в Йыхви – четыре, в Ахтме – два, в Силламяэ – два, в Кохтла-Ярве – два, в Тарту – два и в Пярну – один курс обучения.

Благодаря выделенному Министерством культуры дополнительному финансированию обучения эстонского языка Фонд интеграции проведет в этом году регистрацию на курсы помимо января также и в марте и августе, когда будет предложено еще до 4000 учебных мест на уровни A1-C1.

"В этом году для изучения эстонского языка будет предложено в два раза больше учебных мест, чем в прошлом году, и регистрация на курсы состоится вместо обычных двух раз три раза. Поэтому если кто-то из заинтересованных в изучении эстонского языка не успеет в январе зарегистрироваться на курсы или не найдет для себя подходящего курса, то новая возможность для этого появится уже в марте. Как и в прошлые годы, зарегистрироваться на курсы можно будет и в августе", – отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.