Суд приговорил раскаявшегося водителя-убийцу к пяти годам тюрьмы

Осужденный Андрей Курило (47) был обвинен в том, что 17 октября 2018 года в 13.20 он, будучи пьяным, управлял автомобилем "Mercedes-Benz S500" и при движении по дороге рядом с торговым центром "Фама" превысил разрешенную там скорость и наехал на пешехода. Пешеход - мужчина 1959 года рождения - скончался от травм на месте происшествия.

Курило покинул место ДТП и не сообщил о случившемся в центр тревоги, что также отмечено в обвинении. Автомобиль был вскоре обнаружен - и водителя задержали.

Гособвинитель просил у суда в качестве наказания Андрею Курило восемь лет тюрьмы, однако судья приговорила его к пяти годам, из которых месяц и одиннадцать дней виновник уже провел под арестом.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны: семье погибшего осужденный Курило должен выплатить 12000 евро. Еще 1400 евро он должен государству.

Среди прочих подлежащих уничтожению вещественных улик в рамках данного уголовного дела - бутылка с водкой, очевидно, изъятая у Курило после ДТП.

Приговор в отношении Андрея Курило еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. До направления в тюрьму осужденный пока остается на свободе.

От общения с прессой Курило после оглашения приговора отказался, покинув суд почти что бегом.

Погибший мужчина - Василий Артамонов - был относительно известным в Нарве спортсменом-паралимпийцем, занимавшимся пауэрлифтингом. Также он увлекался настольным теннисом.

Выступавшая в суде в качестве представителя потерпевшей стороны родная сестра погибшего Наталья Терентьева сказала "Северному побережью", что их престарелая и больная мама, для которой сын был крепкой опорой по жизни - они проживали вместе, простила виновника трагедии.

- Он (Курило) звонил ей по телефону, просил прощения, выплатил все затраты, которые мы понесли на похороны и установку памятника. Мама считает, что он порядочный человек. Я с ней не совсем согласна, но это моя мама, - поделилась Терентьева.