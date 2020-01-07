В Йыхви прохожий застрелил собаку

"Вчера около девяти часов вечера в йыхвиском районе частных домов мужчина застрелил из огнестрельного оружия нашу собаку", - написала хозяйка 11-летней Джесси в понедельник в посте на "Facebook".

"Во время стрельбы собака находилась не на своей территории - к сожалению, она выскользнула за ворота, как иногда уже случалось. Джесси никогда не убегала далеко от дома - обегала соседние дома и возвращалась к воротам своего дома. Так было и в этот раз".

По словам хозяйки, собака была совершенно неагрессивной и на месте стрельбы не было никаких признаков того, что она напала на человека. "Сосед, услышавший выстрел, начал кричать на стрелявшего мужчину, и тот быстрым шагом удалился", - написала она.

По словам пресс-советника Вируской окружной прокуратуры Елены Филипповой, в полицию поступило сообщение, что 5 января возле дома на улице Сулеви в Йыхви якобы была застрелена собака. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.