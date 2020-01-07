Люганузе сделал шаг к разрешению школьного конфликта

Сегодня, 7 января, представители Кивиылиской средней школы №1 и руководства Люганузеской волости встретились в Майдла. После часового разговора стороны признали, что достигли компромиссного решения, которое может привести к отмене забастовки учителей школы.

Компромисс состоит в том, что Виктор Рауам свяжется с Хейди Уусталу, которая была уволена с должности директора школы, и предложит ей исполнять обязанности директора до конца учебного года.

Если старейшина сделает это, учителя откажутся от проведения забастовки, намеченной на 13 января. "Наша цель состояла в том, чтобы обе стороны сели, поговорили и выяснили, могут ли они достичь совместного решения", - сказала представить школы Марилийс Рандмер. По ее словам, после разговора представителей волости с Хейди Уусталу станет ясно, готова ли вообще Уусталу вернуться. Если нет, то для забастовки все равно нет оснований, поскольку это было их основное требование.

По словам Рандмер, на встрече она почувствовала, что старейшина волости действительно хочет найти компромисс и верит, что он будет достигнут.

Вернется ли Уусталу, Рауам не знает. Однако он подтвердил, что его самое большое желание - восстановление спокойствия в школе.