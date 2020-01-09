У автора документальных бестселлеров "Бандитский Ида-Вирумаа" и "Криминальная Эстония" Светланы Логиновой летом прошлого года в одном из московских издательств вышел первый детектив. Однако у наблюдательного и остроумного автора уже на подходе следующий. Это дает повод вспомнить былое и поговорить о настоящем с женщиной, которой открылось большинство местных лидеров преступного мира.

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- Книга рассказывает о молодой женщине, которая родилась в одной из стран Балтии и позднее долгое время жила в Питере. Главная героиня выходит замуж за военного летчика-испытателя, эмигрирует в США, и когда муж погибает, она получает солидную сумму по страховке. В этот момент еще существует Советский Союз, и возвращаться туда она не планирует. Женщина приходит к выводу, что в США вполне можно жить и даже очень хорошо, но при условии, что супруг обеспечивает тебя материально. Но где найти таких мужчин? И так главная героиня вступает на дурную дорожку: она выходит замуж, и спустя некоторое время ее очередной муж погибает. Как позднее выясняется, во всем этом "бизнесе" ей помогает представитель одной страховой компании. Женщина, передвигаясь по США, меняет места жительства, меняет имена. И представитель компании везде ей помогает.