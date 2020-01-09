ВРЕМЯ: Театральные зрители в зимней одежде

Перед началом нынешнего сезона должны были установить новые печи вместо неисправной и устаревшей системы центрального отопления, но и это намерение осталось неосуществленным, и во время спектаклей в театральном зале холодно, как в ледяном погребе. В минувшую субботу во время премьеры спектакля в зале было настолько холодно, что многие зрители вышли из зала посреди представления, чтобы захватить теплую верхнюю одежду. К концу первого акта большинство дам закутались в пальто, а к концу спектакля в зале уже можно было увидеть и мужчин в толстых пальто и перчатках. ("Põhja Kodu", 3 января 1940 г.)

У волков хорошие дни

Постоянно прибывающий снег заметает волчьи следы и усложняет охотникам возможность попасть в лес, благодаря чему в нынешнем сезоне не пойман еще ни один волк.

- В лесу мы, правда, бывали, также видели на дороге следы волка, но по ним не понять, откуда он бежал и куда направился, - сказал исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Раймо Айа. - Мелкий снег слипается так, что никаких следов на долгое время на земле не остается.

По его словам, дороги так сильно заметены, что охотникам в лес, собственно, и не попасть - если и попадают, то только на лыжах, но таким образом на волков не охотятся.

- Так что у волков в нынешнюю погоду довольно хорошая жизнь, - кратко подытожил Айа.

Особо пожаловаться на жизнь не могут и другие звери - земля под снегом мягкая, и травоядные от голода не страдают. "Земля перед обильными снегопадами не успела сколько-нибудь промерзнуть, и под толстым снежным слоем преет и согревается, так что кабаны и косули находят корм".