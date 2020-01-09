Вс, 12.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ВРЕМЯ: Театральные зрители в зимней одежде

Газета "Põhja Kodu".

ФОТО: Репродукция

Проблема отопления Нарвского театра уже много лет беспокоит правление общества трезвости "Wõitleja", помещения которого театр использует в качестве арендатора, но из-за отсутствия материальных возможностей дальше намерений дело не продвигается.

Перед началом нынешнего сезона должны были установить новые печи вместо неисправной и устаревшей системы центрального отопления, но и это намерение осталось неосуществленным, и во время спектаклей в театральном зале холодно, как в ледяном погребе. В минувшую субботу во время премьеры спектакля в зале было настолько холодно, что многие зрители вышли из зала посреди представления, чтобы захватить теплую верхнюю одежду. К концу первого акта большинство дам закутались в пальто, а к концу спектакля в зале уже можно было увидеть и мужчин в толстых пальто и перчатках. ("Põhja Kodu", 3 января 1940 г.) 

 У волков хорошие дни

Постоянно прибывающий снег заметает волчьи следы и усложняет охотникам возможность попасть в лес, благодаря чему в нынешнем сезоне не пойман еще ни один  волк.

- В лесу мы, правда, бывали, также видели на дороге следы волка, но по ним не понять, откуда он бежал и куда направился, - сказал исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Раймо Айа. - Мелкий снег слипается так, что никаких следов на долгое время на земле не остается.

По его словам, дороги так сильно заметены, что охотникам в лес, собственно, и не попасть - если и попадают, то только на лыжах, но таким образом на волков не охотятся.

- Так что у волков в нынешнюю погоду довольно хорошая жизнь, - кратко подытожил Айа.

Особо пожаловаться на жизнь не могут и другие звери - земля под снегом мягкая, и травоядные от голода не страдают. "Земля перед обильными снегопадами не успела сколько-нибудь промерзнуть, и под толстым снежным слоем  преет и согревается, так что кабаны и косули находят корм".

Отдельное дело, что на толстом снегу как косули, так и кабаны являются легкой добычей для волков: "Кабан особенно, он при движении проваливается в снег - и волку довольно просто выследить его". ("Северное побережье", 8 января 2010 г.)

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