Когда Университет естественных наук откроет свой колледж в Ида-Вирумаа?

Лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Аэт Кийсла недавно написала в газете "Müürileht", что наличие в регионах заведений, предлагающих высшее образование, поддерживает развитие уездов. Созданный 20 лет назад Нарвский колледж помог облегчить положение в русскоязычных школах и посодействовать обучению эстонскому языку в уезде.
С учетом этого и закрепляющихся по всей Европе трендов климатической политики возникает вопрос, нужно ли для смягчения экологических проблем Ида-Вирумаа и акцентирования внимания на них построить в уезде колледж Эстонского университета естественных наук.
Подобная практика, когда филиал университета переводят из Тарту или Таллинна в соответствующее его специфике место, в Эстонии нормальна. Один из ярчайших примеров - Вильянди, который известен как место для творческих людей с сияющими глазами, где каждый год проходит масштабный фолк-фестиваль, а также много других культурных мероприятий. Стоит упомянуть, что в Вильянди находится один из старейших театров Эстонии - "Ugala". Именно поэтому в Вильянди основали академию культуры Тартуского университета, чтобы подчеркнуть и поддержать значимость культуры в Вильянди.
В Ида-Вирумаа для поддержки сланцевой энергетики и развития технологий создали Вирумааский колледж Таллиннского технического университета. Но теперь пора уделить больше внимания экологическим темам.
На мой взгляд, не имеет смысла игнорировать климатическую политику Европейского союза и переход на углеродную нейтральность. Президент Эстонской Республики в нескольких интервью очень правильно и точно сказала: чем дольше мы тянем с переходом, тем дороже обойдется налогоплательщику достижение углеродной нейтральности. Будет символично, если в самом загрязненном уезде Эстонии вырастут будущие специалисты в сфере окружающей среды и лесоводства. Если бы мы перевели в Ида-Вирумаа некоторые специальности Эстонского университета естественных наук (ЭУЕН) - к примеру, лесоводство, охрану окружающей среды или природный туризм, - то и в нашем регионе возрос бы спрос на представителей этих специальностей.
Таким образом возросла бы конкуренция за должности, связанные с окружающей средой, и, разумеется, в Ида-Вирумаа выросла бы доля людей с высшим образованием. Будет излишним пессимизмом предполагать, что после получения степени абсолютно все выпускники уедут из Ида-Вирумаа.
Амбициозным, но не невозможным планом было бы также перевести в Ида-Вирумаа частично или полностью после открытия Вирумааского колледжа ЭУЕН и Министерство окружающей среды, чтобы показать, что уезд, его жители, здешняя жизнь и жизненная среда вовсе не позабыты.
Каковы возможные недостатки этой идеи? Как отметила и Аэт Кийсла, с учетом сегодняшней непривлекательности здешних городов переезд в Ида-Вирумаа является, скорее, альтруистическим поступком, который требует фанатизма и большой любви преподавателей и прочих специалистов к своему поприщу.
Вторая потенциальная уязвимость - нехватка находящихся на месте экспертов. Здесь было бы проще решить другую проблему, то есть дать соответствующее образование заинтересованным людям на месте, чтобы как можно лучше подготовить их к преподавательской работе.
Только радикальные шаги способны изменить региональную политику к лучшему и, следовательно, посодействовать развитию жизни в уездах.
Третья и самая большая опасность заключается в том, что перевод некоторых специальностей в Ида-Вирумаа их, наоборот, девальвирует, и в результате у абитуриентов совсем пропадет интерес к тем специальностям, для обучения которым нужно ехать в непопулярный сейчас регион.
Однако благодаря притоку молодежи возникают позитивные колебания и на рынке недвижимости: аренда квартир обретает все большую популярность, она становится одним из способов заработать доход. Почему в Вильянди с населением 17000 человек строят новые многоквартирные дома? Одна из причин - способность города и Вильяндиской академии культуры привлекать в город молодых людей и преподавателей. В этом случае даже неважно, будет ли новое жилье куплено или арендовано - практически каждый предпочел бы жить в съемной квартире поновее, пусть даже она чуть дороже.
Позитивной стороной, таким образом, был бы рост сознательности и компетентности в сфере охраны окружающей среды, что может оказать хорошее влияние и на управление окружающей средой в местных самоуправлениях. Будь то, например, более эффективная и рациональная организация раздельного сбора мусора. При этом вопрос не в экологическом радикализме, а в том, что раздельный сбор мусора уменьшает экологический след, способствует внедрению экономики замкнутого цикла, способен повысить потребительскую сознательность людей, улучшить жизненную среду и посодействовать возникновению "зеленого" предпринимательства. Ида-Вирумаа нужны инновационные решения и больше предпринимательства.
Создание ида-вирумааского колледжа Университета естественных наук может показаться излишне амбициозной идеей, но только радикальные шаги способны изменить региональную политику к лучшему и, следовательно, посодействовать развитию жизни в уездах. Этот шаг, а в будущем и перевод в Ида-Вирумаа Министерства окружающей среды, четко показал бы всем, что государство постоянно держит руку на пульсе Ида-Вирумаа и занимается проблемами загрязненного уезда прямо на передовой.
К сожалению, нынешняя коалиция нарушила обещание увеличить финансирование высшего образования и науки. Это уже сейчас отрицательно влияет на региональные колледжи университетов и может также затормозить создание в регионе новых необходимых учебных заведений.