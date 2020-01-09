Когда Университет естественных наук откроет свой колледж в Ида-Вирумаа?

С учетом этого и закрепляющихся по всей Европе трендов климатической политики возникает вопрос, нужно ли для смягчения экологических проблем Ида-Вирумаа и акцентирования внимания на них построить в уезде колледж Эстонского университета естественных наук.

Подобная практика, когда филиал университета переводят из Тарту или Таллинна в соответствующее его специфике место, в Эстонии нормальна. Один из ярчайших примеров - Вильянди, который известен как место для творческих людей с сияющими глазами, где каждый год проходит масштабный фолк-фестиваль, а также много других культурных мероприятий. Стоит упомянуть, что в Вильянди находится один из старейших театров Эстонии - "Ugala". Именно поэтому в Вильянди основали академию культуры Тартуского университета, чтобы подчеркнуть и поддержать значимость культуры в Вильянди.

В Ида-Вирумаа для поддержки сланцевой энергетики и развития технологий создали Вирумааский колледж Таллиннского технического университета. Но теперь пора уделить больше внимания экологическим темам.

На мой взгляд, не имеет смысла игнорировать климатическую политику Европейского союза и переход на углеродную нейтральность. Президент Эстонской Республики в нескольких интервью очень правильно и точно сказала: чем дольше мы тянем с переходом, тем дороже обойдется налогоплательщику достижение углеродной нейтральности. Будет символично, если в самом загрязненном уезде Эстонии вырастут будущие специалисты в сфере окружающей среды и лесоводства. Если бы мы перевели в Ида-Вирумаа некоторые специальности Эстонского университета естественных наук (ЭУЕН) - к примеру, лесоводство, охрану окружающей среды или природный туризм, - то и в нашем регионе возрос бы спрос на представителей этих специальностей.

Таким образом возросла бы конкуренция за должности, связанные с окружающей средой, и, разумеется, в Ида-Вирумаа выросла бы доля людей с высшим образованием. Будет излишним пессимизмом предполагать, что после получения степени абсолютно все выпускники уедут из Ида-Вирумаа.

Амбициозным, но не невозможным планом было бы также перевести в Ида-Вирумаа частично или полностью после открытия Вирумааского колледжа ЭУЕН и Министерство окружающей среды, чтобы показать, что уезд, его жители, здешняя жизнь и жизненная среда вовсе не позабыты.

Каковы возможные недостатки этой идеи? Как отметила и Аэт Кийсла, с учетом сегодняшней непривлекательности здешних городов переезд в Ида-Вирумаа является, скорее, альтруистическим поступком, который требует фанатизма и большой любви преподавателей и прочих специалистов к своему поприщу.

Вторая потенциальная уязвимость - нехватка находящихся на месте экспертов. Здесь было бы проще решить другую проблему, то есть дать соответствующее образование заинтересованным людям на месте, чтобы как можно лучше подготовить их к преподавательской работе.

Только радикальные шаги способны изменить региональную политику к лучшему и, следовательно, посодействовать развитию жизни в уездах.