ОДИН ВОПРОС: Почему вы хотите, чтобы Министерство образования выделило 200000 евро эстонским школам Ида-Вирумаа?

Избранная в Рийгикогу от Ида-Вирумаа социал-демократ, член комиссии Рийгикогу по культуре Катри Райк направила министру образования Майлис Репс письменный вопрос, в котором указывает на то, что хотя Министерство образования и науки получит из государственного бюджета 2020 года значительные суммы на поддержку обучения эстонскому языку, министерство отрицательно ответило на ходатайства о выделении денег, полученные как от руководителей школ Ида-Вирумаа, так и от Вирумааского общества эстонского образования.