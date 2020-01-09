ОДИН ВОПРОС: Почему вы хотите, чтобы Министерство образования выделило 200000 евро эстонским школам Ида-Вирумаа?

Избранная в Рийгикогу от Ида-Вирумаа социал-демократ, член комиссии Рийгикогу по культуре Катри Райк направила министру образования Майлис Репс письменный вопрос, в котором указывает на то, что хотя Министерство образования и науки получит из государственного бюджета 2020 года значительные суммы на поддержку обучения эстонскому языку, министерство отрицательно ответило на ходатайства о выделении денег, полученные как от руководителей школ Ида-Вирумаа, так и от Вирумааского общества эстонского образования.
КАТРИ РАЙК, член Рийгикогу, СДПЭ:
- Надеюсь, что в рамках примерно семи миллионов евро, выделенных министерству на поддержку обучения эстонскому языку, при желании возможно найти 200000 евро на удовлетворение обоснованных желаний эстонских школ региона.
Также мне интересно, готова ли министр образования обсудить вопрос оказания постоянной поддержки из госбюджета другим школам Ида-Вирумаа помимо Нарвской эстонской гимназии.
Первые месяцы работы Кохтла-Ярвеской гимназии показали, что для детей из русскоязычных семей наибольшие трудности представляют как новая школьная культура, так и слабое владение эстонским языком. Образование русскоязычных детей и молодежи Эстонии требует постоянного внимания также в свете последних - в основном замечательных - результатов теста PISA.