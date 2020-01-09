Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

Строительная экспертиза кохтла-ярвеской Ярвеской школы (бывшей Ярвеской гимназии) отметила, что плохо построенное здание амортизировано, местами опасно и требует полной реновации. Город обещает по мере сил заняться ею.
Состояние здания оценивали четыре эксперта по разным областям деятельности из ТОО "P.P. Projekt", которые для начала установили, что сданное в эксплуатацию в 1971 году строение создано на низком архитектурном и техническом уровне и, если сравнить с сегодняшним днем, использованные в нем решения неразумны и необоснованны.