Вс, 12.01.2020
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Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

Нынешняя Ярвеская школа открыла свои двери в 1971 году как 1-я средняя школа города Кохтла-Ярве. С того момента там, конечно, производились локальные мелкие ремонты, но более основательных реновационных работ в течение 50 лет не выполнялось.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Строительная экспертиза кохтла-ярвеской Ярвеской школы (бывшей Ярвеской гимназии) отметила, что плохо построенное здание амортизировано, местами опасно и требует полной реновации. Город обещает по мере сил заняться ею.

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Состояние здания оценивали четыре эксперта по разным областям деятельности из ТОО "P.P. Projekt", которые для начала установили, что сданное в эксплуатацию в 1971 году строение создано на низком архитектурном и техническом уровне и, если сравнить с сегодняшним днем, использованные в нем решения неразумны и необоснованны.

Фундаменты и настилы строения, по словам экспертов, стабильны, но амортизированы и требуют реконструкции и укрепления. Фундамент и цокольная часть нуждаются в основательной гидроизоляции и утеплении, поскольку проникающая через фундамент и цоколь вода постоянно вредит зданию.

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