Экспертиза: Ярвеская школа Кохтла-Ярве полностью амортизирована

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Состояние здания оценивали четыре эксперта по разным областям деятельности из ТОО "P.P. Projekt", которые для начала установили, что сданное в эксплуатацию в 1971 году строение создано на низком архитектурном и техническом уровне и, если сравнить с сегодняшним днем, использованные в нем решения неразумны и необоснованны.