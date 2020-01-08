Мастер декупажа подготовила новую коллекцию

Учительница французского языка из Кохтла-Ярве Наталия Смирнова неоднократно удивляла земляков своим хобби. Много лет она увлекается искусством декупажа, в чем достигла совершенства - об этом можно было судить по выставкам, которые проходили в читальном зале прежде. Во вторник она представит новую коллекцию, которую посвятила Санкт-Петербургу, давно покорившему ее сердце.

- Петербург, расположенный на Неве, очень похож на Париж, разделенный Сеной на две части, и так же имеет множество разных лиц, - рассуждает она. - Воздух этого города доныне наполнен историческими драмами, трагедиями, мелодрамами, мистикой и легендами. Изысканные архитектурные ансамбли, просторные проспекты, дворцы и особняки, вычурные чугунные решетки, мосты... Многоликость присуща всем большим городам мира, а Петербург никого не может оставить равнодушным. В детстве он представлялся мне необъятным, врезались в память старинные дома на уходящих в бесконечность улицах, роскошная парадная лестница и холодные залы в Эрмитаже, фонтаны Петергофа, картины передвижников в Русском музее, мраморные статуи в Летнем саду и мороженое с хрустящим на зубах толстым слоем шоколада, украшенное розовыми розами со вкусом ванили… Юность подарила уже немножко другой город, в который была по-прежнему влюблена, - город знаменитых архитекторов, художников, писателей и поэтов, композиторов и режиссеров.

Петербург не перестает удивлять Наталию новыми находками и открытиями. Это она отразила и в своей коллекции. Автор представляет Санкт-Петербург в своих работах, выполненных в технике декупажа, и выражает надежду, что зрители почувствуют особенное вдохновение и очарование.