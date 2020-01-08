Нарвские художники в Йыхви демонстрируют единство разнообразия

В прошлом году Нарвскому художественному объединению "Вестервалли" исполнилось 20 лет и юбилей отмечается рядом выставок, одна из которых со вторника украсила Йыхвиский концертный дом. Она называется "Единство разнообразия", что говорит о том, что хотя каждый автор индивидуален, есть общее, что всех объединяет, - интерес к окружающему и острое желание творить искусство.

Работа Татьяны Сониной. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Йыхви представлены работы 23 художников, у каждого из которых собственное видение окружающего, творческий почерк и техника исполнения. Поэтому экспозиция получилась многожанровая и технически разнообразная - представлены живопись, акварель и текстиль.