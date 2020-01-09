Сила или насилие Люганузеской волости

Решение волости и его обоснование были настолько несправедливыми, что вызвали бурю возмущения, подобной которой в этом наслаждающемся обычно мелкобуржуазным покоем самоуправлении раньше не видали. На защиту директора школы встали учителя, ученики, родители учеников и вся местная община.

Менее чем за 24 часа стало также ясно, что аргументы волости при увольнении директора несостоятельны как по существу, так и юридически. Волостные руководители повернули решение об увольнении вспять, но продолжали оправдывать свои действия и косвенно обвинять школу. В конце концов такая манера поведения стоила рабочего места как помощнику волостного старейшины, так и волостному старейшине.

Задним числом мы можем уверенно утверждать, что волость не была хорошим партнером для школы, недостаточно занималась решением проблем школы и в довершение всего попыталась разрешить собственные упущения и неприятную тему избавлением от школьного директора. К счастью, ситуация получила другое решение, однако нанесенные некомпетентными управленческими решениями раны потребуют еще долгого лечения, не говоря уж о том, что волость ищет новых руководителей, а руководство волостью ждет ревизии.

Хотя в понимании закона школой управляет волость, по существу школа принадлежит прежде всего общине.

Зреющий на сегодня вот уже месяц кризис в Люганузеской волости несказанно похож на виймсиский. По надуманной и бессодержательной причине уволили директора кивиылиской школы, нарушили таким образом предрождественский школьный мир и вывели из себя всю общину. Отличие от Виймси состоит только в том, что Люганузеская волость в течение месяца не сумела признать свою ошибку, хотя и ее обоснование увольнения директора не выдерживали никакой критики, и шансы волости выиграть в суде у директора Хейди Уусталу, мягко говоря, слабые.

Единственной остающейся еще на столе причиной решения об увольнении люганузеский волостной старейшина может назвать то, что не складывалось сотрудничество с директором. И тут люганузеские волостные руководители совершают свою самую большую ошибку, ведь хотя в понимании закона школой ведает волость, по существу школа принадлежит прежде всего общине.

Если посчитать учителей и учеников Кивиылиской 1-й средней школы, а также родителей детей, то ход дел в этой школе самым непосредственным образом затрагивает гораздо больше одной десятой части жителей Люганузеской волости. Родители доверили школе самое дорогое и предполагают, что их чада получат там необходимые для жизни знания и умения.

Поскольку целью являются хорошее образование и безопасная среда, то именно родители должны быть одними из первых, кто оценивает сотрудничество с директором школы. Люганузеская волость решила полностью обойти их, отставив в сторону школьный попечительский совет и общину, а также продемонстрировав таким образом волостную силу.

К сожалению, это оказалось типичным политическим насилием над школой, целью которого может быть только укрепление собственных политических позиций. В школах Эстонии уже несколько лет успешно борются со школьным издевательством, опираясь на широкомасштабную программу "KiVa". Я все чаще убеждаюсь, что в такой же программе по борьбе с самоуправством и насилием местных самоуправлений над школами нуждаются также административное устройство и организация образования в Эстонии.